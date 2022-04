Natacha de Crombrugghe : les parents du touriste disparu offrent une récompense de 15 000 dollars américains

Natacha de Crombrugghe offre une récompense pour savoir où se trouve sa fille. VIDÉO : Ampato News

Cela fait près de trois mois que la touriste belge Natacha de Crombrugghe a disparu le 24 janvier, après avoir quitté l'hôtel où elle séjournait dans le quartier de Cabanaconde, avec l'intention de visiter la vallée du Colca à Arequipa. C'est pour cette raison que ses parents offrent une récompense de 15 000$ à toute personne qui trouve où se trouve leur fille.

Ils sont arrivés au Pérou en février dernier, mais ont dû rentrer dans leur pays. Cependant, ils sont retournés à Arequipa et disent qu'ils ne quitteront pas Cabanaconde tant qu'ils n'auront pas trouvé Natacha.

Eric et Sabine de Crombrugghe gardent la foi et l'espoir de retrouver leur fille.

Dans une interview accordée à Ampato Noticias, la mère de la jeune femme de 28 ans a déclaré que l'idée de la récompense était de sa propre initiative afin de trouver des informations sur sa fille. Pour cela, ils ont collé des affiches sur des poteaux et des lieux publics.

Sabine a souligné la gentillesse et l'hospitalité des habitants de Cabanaconde et les a remerciés pour leur solidarité. À cet égard, il demande à la population de ne pas baisser les bras et de poursuivre les recherches. Pour toute information, ils demandent à notifier le numéro qui apparaît sur les affiches. « Nous apprécierions toute information qui pourrait nous aider à retrouver Natacha. Il faut savoir si elle est dans le canyon ou ce qui s'est passé », a déclaré la mère de famille.

Il a souligné que jusqu'à présent, il n'y a aucune information sur ses allées et venues et que ce qui s'est passé est un mystère total. « Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour le trouver. Nous ne partirons pas tant que nous ne l'aurons pas trouvée. Aidez-nous à le trouver, s'il vous plaît », a-t-il dit.

À QUOI RESSEMBLAIT NATACHA ?

Selon ses parents, Natacha de Crombrugghe est une jeune érudite, qui avait beaucoup d'amis, était très heureuse et aimait la vie. « C'est une fille très heureuse. C'était la première fois que je faisais un grand voyage », a-t-il dit, en référence à sa visite au Pérou.

Il a reconnu que malgré la grande mobilisation des autorités et des sauveteurs pour retrouver la jeune femme belge, ils ont décidé, dans le cadre d'une initiative privée, d'offrir une récompense de 15 000 dollars. « Les gens peuvent appeler ce numéro en toute confiance. La récompense est la nôtre et les groupes d'aide », a déclaré Sabine.

Il a souligné qu'il est bon de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat, et de remercier parce que l'aide arrive. Il a demandé aux gens de partager l'affiche sur les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les allées et venues de la jeune fille.

Pendant ce temps, les recherches de Natacha de Crombrugghe dans la vallée du Colca et de l'adolescent Kevin Ramos, tombé dans les eaux de la rivière Colca, continuent d'être menées par 30 policiers.

Près de deux mois après que les deux jeunes hommes aient été portés disparus, la police continue de fouiller des zones qui n'avaient jamais été visitées auparavant, a rapporté le colonel Luis Pacheco, chef de la région policière d'Arequipa, il y a quelques semaines.

Le responsable a indiqué qu'hier et aujourd'hui, les groupes de secours sont allés explorer des zones de la vallée du Colca qui n'avaient pas été inspectées auparavant, travaux qui se poursuivront dans les prochains jours.

Il a indiqué qu'une équipe d'enquête criminelle inspectera la zone, car « rien n'est exclu ».

La touriste Natacha de Crombrugghe a disparu le 24 janvier, après avoir quitté l'hôtel où elle séjournait dans le quartier de Cabanaconde, dans l'intention de faire le tour de la vallée du Colca.

Alors que l'adolescent Kevin Ramos est tombé dans les eaux de la rivière Colca le 25 janvier dans des circonstances qui font l'objet d'une enquête.

