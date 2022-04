Minute par minute : Cali fait ses derniers adieux au colosse de Buenaventura, Freddy Rincón

The coffin of former Colombian soccer player Freddy Rincon, who died after a car accident, is guarded by the police during his wake at the Roberto Lozano Battle Coliseum in Buenaventura, Colombia April 14, 2022. REUTERS/Ever Mercado NO RESALES. NO ARCHIVES

Le deuil causé par le décès de Freddy Rincón continue de choquer le pays, au milieu des hommages, des larmes et des mots d'encouragement, le pays fait ses adieux à l'une de ses idoles. Eh bien, le 19 juin 1990, « El Colosso » a réduit Milan au silence avec un but à la 92e minute contre l'Allemagne fédérale, un score qui donnerait la qualification tricolore au prochain tour. Aujourd'hui, Buenaventura fait ses derniers adieux à son fils, qui sera ensuite transféré à Cali pour rester dans la chambre enflammée du stade Pascual Guerrero, où ses fans lui rendront hommage.

Le corps repose à Buenaventura depuis hier, car après avoir été embaumé à Santiago de Cali, il a été transféré au port afin que sa population puisse l'accompagner. Il est arrivé dans cette ville vers 17h40 et a été emmené au Colisée Roberto Lozano Batalla, au milieu d'une caravane gardée par les autorités et les pompiers, les habitants de Buenos Aires sont repartis avec des foulards blancs et le drapeau Auriverde pour suivre ce cortège.

C'est ainsi que se déroule l'hommage au « Colosse »

8 h 30 : Le corps de Freddy Rincón est transféré du Colisée Roberto Lozano Batalla à Buenaventura, au domicile de sa mère situé dans le quartier d'El Jorge, où ses proches veilleront sur lui.

8 h 33 : Le cercueil entre dans la maison sous les applaudissements et l'accompagnement de sa famille, les compagnons se préparent à accomplir diverses prières en son honneur.

8 h 44 : Le cercueil de Freddy Rincón quitte sa maison familiale, se dirigeant vers l'aéroport Gerardo Tovar López pour être transféré à Santiago de Cali.

El cuerpo de Freddy Rincón es trasladado en Buenaventura Facebook: Noticiero 90 Minutos

Le corps serait placé dans une chambre froide en attendant son installation dans la chambre de combustion du stade Pascual Guerrero.

EN COURS DE DÉVELOPPEMENT...

CONTINUEZ À LIRE :