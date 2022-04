Libération sans victoire : l'entretien incontournable d'Anne Applebaum avec Volodymir Zelensky

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

La prestigieuse écrivaine et lauréate du prix Pulitzer Anne Applebaum et le journaliste Jeffrey Goldberg - rédacteur en chef de The Atlantic - ont interviewé le président ukrainien Volodimir Zelensky qui a parlé de la deuxième phase de l'invasion russe de son pays et a parlé des chances de victoire toujours dans la défaite militaire. Sur son lieu de travail à Kiev, la capitale, le dirigeant européen a expliqué aux médias de renom ce dont l'Ukraine a besoin pour survivre. Mais il a aussi évoqué le prix que son peuple a déjà payé du 24 février à nos jours, alors que 51 jours d'intrusion sont célébrés.

Voici les paragraphes les plus marquants de The Atlantic :

« Kiev est désormais à moitié normale. Les chars russes brûlés ont été retirés des routes d'accès à la ville, les feux de circulation fonctionnent, le métro fonctionne et des oranges peuvent être achetées. Un joyeux orchestre de balalaïka se produisait pour les réfugiés rentrant à la gare principale en début de semaine, le jour où nous sommes arrivés pour rencontrer Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine », notent les auteurs.

« La normalité est trompeuse. Bien que les Russes aient échoué dans leur campagne d'ouverture, ils continuent de bombarder la capitale et se rassemblent maintenant dans l'est pour une nouvelle attaque contre l'Ukraine. Zelensky doit préparer son pays, et le monde, à des batailles qui pourraient être plus meurtrières que tout ce qui a été vu jusqu'à présent. Le général en charge de la défense de Kiev, Alexander Gruzevich, nous a déclaré lors d'une tournée dans les banlieues du nord-ouest dévastées qu'il s'attendait à ce que les Russes tentent de retourner dans la capitale en utilisant une tactique intensifiée de « terre brûlée » en cours de route : destruction totale par l'artillerie au sol et frappes aériennes, suivie par l'arrivée des troupes », ont-ils poursuivi.

Applebaum et Goldberg poursuivent : Lorsque nous avons rencontré Zelensky mardi soir à Kiev, il nous a dit la même chose : l'optimisme actuellement exprimé par de nombreux Américains et Européens - et même certains Ukrainiens - est injustifié. Si les Russes ne sont pas expulsés des provinces orientales de l'Ukraine, a déclaré Zelensky, « ils peuvent retourner dans le centre de l'Ukraine et même à Kiev. C'est possible. Ce n'est pas le moment de la victoire. » L'Ukraine ne peut gagner - et en « gagnant », cela signifie continuer à exister en tant qu'État souverain, bien que constamment assiégé - que si ses alliés à Washington et dans toute l'Europe agissent rapidement pour armer suffisamment le pays. « Nous avons une toute petite opportunité », a-t-il dit.

« Il était tard quand nous avons rencontré Zelensky dans son enceinte. Les rues environnantes étaient barricadées et vides, et le bâtiment lui-même était presque complètement sombre. Des soldats munis de lampes de poche nous ont conduits à travers un labyrinthe de couloirs avec des sacs de sable jusqu'à une pièce sans fenêtre et très éclairée, ornée uniquement de drapeaux ukrainiens. Il n'y avait pas de protocole officiel, pas de longue attente, et on ne nous a pas dit de nous asseoir au bout d'une longue table. Zelensky, le comédien devenu une icône mondiale de la liberté et du courage, est entré dans la salle tranquillement », ont déclaré les auteurs.

L'auteur de The Iron Curtain et le rédacteur en chef de The Atlantic ont souligné l'entrée particulière de Zelensky à l'endroit où ils l'ont interviewé : « Bonjour ! » , dit-il joyeusement, puis s'est plaint de son dos. (« J'ai un dos, et c'est pourquoi j'ai quelques problèmes, mais ça va ! »). Il nous a remerciés de ne pas avoir filmé l'interview : Bien qu'il ait été un acteur de télévision professionnel tout au long de sa vie d'adulte, c'est un soulagement de ne pas être filmé de temps en temps.

« À la fois devant et hors caméra, Zelensky se comporte délibérément sans prétention. Dans une partie du monde où le leadership implique souvent une position rigide et des manières pompeuses - et où la signalisation de l'autorité militaire nécessite, à tout le moins, des épaulettes très visibles -, il évoque, en revanche, de la sympathie et des sentiments de confiance précisément parce qu'il sonne, selon les mots d'un célèbre Ukrainien, « comme l'un de nous ». C'est une sorte d'anti-Poutine : au lieu de télégraphier une supériorité meurtrière aux yeux froids, il veut que les gens le comprennent comme un homme ordinaire, un père d'âge moyen ayant des problèmes de dos », ont-ils souligné.

« Nous avons commencé l'interview en rappelant à Zelensky, le président juif d'un pays largement chrétien orthodoxe et catholique, que ses paroles allaient apparaître le Vendredi saint dans le calendrier occidental et juste avant le premier séder de la Pâque, une fête qui marque la libération d'une nation esclave d'un dictateur maléfique. »

« Nous avons des pharaons dans les pays voisins », a déclaré Zelensky en souriant. (Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est, dans l'esprit de nombreux Ukrainiens, une sorte de pharaon attaché à Poutine.) Mais même si les Ukrainiens font face à un ennemi redoutable, ils n'attendent pas un exode : « Nous n'irons nulle part ». Zelensky n'envisage pas non plus de passer 40 ans à errer dans le désert. « Nous avons déjà 30 ans d'indépendance. Je ne voudrais pas que nous nous battions pour notre indépendance pendant encore 10 ans », ont écrit Applebaum et Goldberg.

« L'invasion russe l'a fait douter qu'il soit encore possible d'associer la religion à la morale. « Je ne comprends pas quand les représentants religieux de la Russie » - ici il faisait référence au patriarche pro-Poutine de l'Église orthodoxe russe - « ils disent qu'ils donnent aux soldats les moyens de tuer des Ukrainiens » . Et pire encore, « je ne peux pas comprendre comment un pays chrétien, la Fédération de Russie, qui possède la plus grande communauté orthodoxe du monde, tue des gens ces jours-ci » . Pendant la période de Pâques, les Russes planifient « une grande bataille dans le Donbass », la région occupée par la Russie à l'extrême est de l'Ukraine. « Ce n'est pas du tout un comportement chrétien, tel que je le comprends. À Pâques, ils tueront, et ils les tueront. « »

Applebaum et Godberg ont poursuivi : En conséquence, de nombreux Ukrainiens vont passer la saison sainte en état de siège, se cachant dans des sous-sols. Les autres ne vivront pas du tout pour assister à la fête. Il y a quelques heures à peine, vendredi matin, les bombes russes ont de nouveau frappé Kiev. « L'Ukraine n'est certainement pas d'humeur à faire la fête », a déclaré Zelensky. « Les gens prient souvent pour l'avenir de leurs familles et de leurs enfants. Je crois qu'aujourd'hui, ils vont prier pour le présent, pour sauver tout le monde. »

« Zelensky passe une grande partie de son temps au téléphone, sur Zoom, sur Skype, à répondre aux questions des présidents et des premiers ministres, souvent les mêmes questions, répétées à la satiété. « J'aime les nouvelles questions », dit-il. « Il n'est pas intéressant de répondre aux questions que vous avez déjà entendues. » Il est frustré, par exemple, par les demandes répétées de sa liste de souhaits pour des systèmes d'armes. « Lorsque certains dirigeants me demandent quelles armes j'ai besoin, j'ai besoin d'un moment pour me calmer, parce que je leur ai dit cela la semaine dernière. C'est le jour de la marmotte. J'ai l'impression d'être Bill Murray. « »

« Il dit qu'il n'a pas d'autre choix que de continuer à essayer. « Je viens dire que j'ai besoin de cette arme particulière. Vous l'avez et le voici ; nous savons où il est stocké. Pouvez-vous nous le donner ? Nous pouvons même voler avec nos propres avions cargo et le récupérer ; nous pouvons même envoyer trois avions par jour. Nous avons besoin de véhicules blindés, par exemple. Et pas un par jour. Nous avons besoin de 200 à 300 par jour. Ce ne sont pas des taxis personnels, rien que pour moi ; nos soldats ont besoin de moyens de transport. Il y a des vols disponibles, tout peut être organisé, nous pouvons nous occuper de toute la logistique. « »

Cette liste comprend, selon les auteurs de la note : des systèmes de fusées à lancements multiples ; des véhicules blindés (transport de troupes, infanterie, entre autres) ; des chars T-72 ou des chars similaires en provenance des États-Unis ou d'Allemagne ; des systèmes de défense aérienne S-300, « BUK » ou équivalents occidentaux ; des avions militaires, que l'Ukraine considérait essentiel. Pièces d'artillerie.

Al menos cinco millones de ucranianos debieron abandonar su país por la brutal invasión ordenada por Vladimir Putin. Muchos de ellos no podrán regresar o lo harán en un país devastado por las bombas y los abusos (Reuters) REUTERS

« Ce n'est pas que les différents présidents et premiers ministres qui professent leur sympathie pour la cause ukrainienne ne veulent pas aider », a déclaré Zelensky : « Ils ne sont pas contre nous. Ils vivent simplement dans une situation différente. Tant qu'ils n'ont pas perdu leurs parents et leurs enfants, ils ne ressentent pas la même chose que nous. » Cela se compare aux entretiens qu'il a avec les extraordinaires défenseurs de Marioupol, la ville portuaire assiégée de la mer Noire où 21 000 civils ont peut-être été tués jusqu'à présent. « Par exemple, ils disent : « Nous avons besoin d'aide ; nous avons quatre heures. » Et même à Kiev, nous ne comprenons pas ce que sont les quatre heures. À Washington, je suis sûr qu'ils ne comprennent pas. Cependant, nous sommes reconnaissants envers les États-Unis, car des avions armés continuent d'arriver. « »

« Le chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, nous a parlé plus tard dans la soirée, et il a également exprimé sa confusion quant au rythme auquel évolue l'administration Biden. Washington fournit de nouvelles armes chaque jour, et le président Joe Biden vient d'engager 800 millions de dollars supplémentaires pour la défense de l'Ukraine. Yermak nous a dit que lui et Zelensky entretiennent de solides relations avec de nombreux acteurs américains clés, une rupture avec l'administration précédente, qui a retiré son ambassadeur juste avant le 'coup de téléphone parfait' de Donald Trump avec Zelensky (l'appel qui a déclenché la première destitution) et ne l'a jamais remplacé. Selon Yermak, Biden est « un homme en qui on peut avoir confiance, pas seulement un politicien ». Il avait des éloges pour les secrétaires d'État et de la Défense, et pour les dirigeants du Congrès. Et il a salué le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan : « Il n'y a pas une seule minute où nous n'avons pas parlé spécifiquement ou en substance », a-t-il dit.

« Donc tout le monde va bien, mais les armes n'arrivent pas assez vite ? « S'il te plaît, dis-moi à qui d'autre je devrais parler », a déclaré Yermak. »

Applebaum et Goldberg ont poursuivi : Zelensky comprend que sa tâche n'est pas simplement de faire des demandes d'armes et d'exprimer l'urgence, mais aussi de surmonter les vieux stéréotypes de l'Ukraine en tant que pays corrompu et incompétent, ainsi que la propagande russe qui refuse à l'Ukraine le droit d'être un État. Il veut présenter une image de l'Ukraine en tant qu'État moderne et libéral, unifié par un nationalisme civique et non purement ethnique.

« Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'UE et les pays européens ont toujours été sceptiques quant à notre développement, à notre « européanité », a déclaré Zelensky. Mais aujourd'hui, « beaucoup d'entre eux ont changé leur vision de l'Ukraine et nous considèrent comme des égaux ». Il n'a pas le temps pour les institutions internationales. Interrogé sur le rôle des Nations unies dans la défense de l'Ukraine, l'un de ses États membres, vis-à-vis de la Russie, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, lève les yeux au ciel et fait une grimace tragi-comique. « Heureusement qu'on n'a pas de vidéo », dit-il. « Il suffit de décrire avec des mots ce que tu vois sur mon visage. » Zelensky et Yermak ont tous deux réfléchi et discuté de ce à quoi pourraient ressembler d'autres institutions internationales. Peut-être devrait-il y avoir une liste de violations des droits de l'homme ou de crimes de guerre qui déclenchent des réponses automatiques, nous a suggéré Yermak. À l'heure actuelle, le processus consistant à émettre des déclarations, à annoncer des sanctions, à donner des réponses de toutes sortes est trop complexe, trop bureaucratique et, surtout, trop lent.

Un empleado del servicio funerario mira los cuerpos de los civiles, recogidos de las calles al cementerio en la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev. Para Zelensky, una victoria no permitirá a miles de ucranianos sentir justicia por los crímenes cometidos por los rusos durante la invasión (Reuters) REUTERS

« Mais si les dirigeants occidentaux peuvent frustrer Zelensky, les Russes l'envoient au désespoir. De temps en temps, depuis le début de la guerre, il parle en russe et s'adresse au public russe, chose qu'il a l'habitude de faire : c'est ce qu'il faisait pour gagner sa vie. Sa société de production cinématographique et télévisuelle était l'une des plus importantes de la région, avec un bureau à Moscou et des spectateurs dans toute l'ex-Union soviétique. »

« Sa relation fructueuse avec la Russie et les Russes a pris fin en 2014, quand des gens qu'il connaissait depuis des années ont cessé de lui parler : « Je ne m'attendais pas à ce que les gens, beaucoup de collègues, de connaissances - je pensais qu'ils étaient amis, mais ils ne l'étaient pas - arrêtent de décrocher le téléphone. » Depuis lors, beaucoup de gens que vous Je sais que j'ai changé, « c'est devenu plus brutal ». Alors que la Russie a fermé les alternatives aux médias publics - en fermant les journaux indépendants, les chaînes de télévision et les stations de radio - Zelensky s'est rendu compte que ses anciennes connaissances se sont retirées encore plus loin. « Même cette petite partie des personnes intelligentes, qui étaient là, a commencé à vivre dans cette bulle d'information », et il leur est très difficile de percer. « C'est le virus de la Corée du Nord. Les gens reçoivent des messages intégrés absolument verticaux. Les gens n'ont pas d'autre moyen ; ils y vivent. » L'auteur des messages est clair : « Poutine a invité des gens dans ce bunker d'information, pour ainsi dire, à leur insu, et ils y vivent. C'est, comme le chantaient les Beatles, un sous-marin jaune. « »

Le texte poursuit : Maintenant, lorsque la propagande russe devient plus baroque, il lui est parfois difficile de savoir comment la traiter. C'est peut-être pour cela qu'il a souvent recours à des analogies culturelles : « La façon dont on dit qu'on mange des gens ici, qu'on a des pigeons tueurs, des armes biologiques spéciales... Ils réalisent des vidéos, créent du contenu et montrent des oiseaux ukrainiens qui sont censés attaquer leurs avions. Poutine et Loukachenko font en sorte que cela ressemble à une sorte de Monty Python politique. »

« Pour que l'Ukraine ait un avenir sûr, dit-il, il faudra briser la barrière de l'information russe. Les Russes n'ont pas seulement besoin d'avoir accès aux faits ; ils ont besoin d'aide pour comprendre leur propre histoire, ce qu'ils ont fait à leurs voisins. Pour le moment, dit Zelensky, « ils ont peur d'admettre leur culpabilité ». Il les compare à « des alcooliques [qui] n'admettent pas qu'ils sont alcooliques ». S'ils veulent se rétablir, « ils doivent apprendre à accepter la vérité ». Les Russes ont besoin de dirigeants qu'ils choisissent, de dirigeants en qui ils ont confiance, de « leaders capables de tendre la main et de dire « Oui, nous l'avons fait ». C'est ainsi que cela a fonctionné en Allemagne. « »

« Tout au long de la conversation, Zelensky a montré ses dons de spontanéité, d'ironie et de sarcasme. Il n'a pas raconté de blagues, exactement, mais il a dit qu'il ne pouvait pas complètement se séparer de l'humour. « Je pense qu'aucune personne normale ne peut survivre sans cela. Sans sens de l'humour, comme le disent les chirurgiens, ils ne seraient pas en mesure d'effectuer des opérations chirurgicales, de sauver des vies et de perdre des personnes. Ils perdraient simplement la tête sans humour. « »

Applebaum et Goldberg continuent avec l'interview : La même chose se produit actuellement avec les Ukrainiens : « Nous pouvons voir la tragédie que nous vivons et il est difficile de vivre avec elle. Mais tu dois vivre avec ça... Vous ne pouvez pas prendre au sérieux ce que les politiciens russes et Loukachenko disent tous les jours. Si tu le prends au sérieux, tu ferais mieux de te pendre. »

Poutine a-t-il peur de l'humour ? , demandé par les auteurs de l'article paru dans The Atlantic.

« Beaucoup », a déclaré Zelensky. L'humour, a-t-il expliqué, révèle des vérités plus profondes. La célèbre série télévisée mettant en vedette Zelensky, Serviteur du peuple, se moquait de la pomposité des politiciens ukrainiens, attaquait la corruption et dépeignait le petit comme un héros ; nombre de ses sketches étaient des satires ingénieuses des dirigeants politiques et de leurs attitudes. « Les bouffons étaient autorisés à dire la vérité dans les anciens royaumes », a-t-il dit, mais la Russie « craint la vérité ». La comédie reste « une arme puissante » car elle est accessible. « Les mécanismes complexes et les formulations politiques sont difficiles à comprendre pour les humains. Mais grâce à l'humour, c'est facile, c'est un raccourci. »

Dans une autre partie de l'entretien avec le président ukrainien, les auteurs évoquent les coûts que les personnes qu'ils dirigent ont dû subir pour affronter les envahisseurs de Poutine. « L'humour en Ukraine est aujourd'hui principalement du genre le plus sombre. Par moments, Zelensky semblait stupéfait par la cruauté de tout cela. Il a tenté d'expliquer pourquoi il ne peut pas ressentir - parce que la plupart des Ukrainiens ne peuvent pas ressentir - beaucoup de satisfaction de ses victoires sur le champ de bataille. Oui, ils ont expulsé la puissante armée russe du nord du pays. Oui, selon leurs calculs, ils ont tué plus de 19 000 soldats russes. Oui, ils affirment avoir capturé, détruit ou endommagé plus de 600 chars. Oui, ils affirment avoir coulé le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire. Oui, ils ont changé l'image de leur pays et leur compréhension d'eux-mêmes. Mais le prix a été colossal . »

« Trop d'Ukrainiens, nous a dit Zelensky, ne sont pas morts au combat, mais « dans l'acte de torture ». Des enfants se sont cachés dans des sous-sols, des femmes ont été violées, des personnes âgées sont mortes de faim, des piétons ont été tués dans la rue. « Comment ces personnes peuvent-elles profiter de la victoire ? », a-t-il demandé. « Ils ne pourront pas faire aux soldats russes ce que [les Russes] ont fait à leurs fils ou à leurs filles... afin qu'ils ne ressentent pas cette victoire. » La vraie victoire, a-t-il dit, ne viendra que lorsque les coupables seront jugés, condamnés et condamnés . »

« Combien de temps devons-nous attendre ? » , interroge.

« Tout à coup, cela en a fait une affaire personnelle. Il a deux enfants, nous a-t-il rappelé. « Ma fille a presque 18 ans. Je ne veux pas l'imaginer, mais s'il était arrivé quelque chose à ma fille, je ne me serais pas arrangé si l'attaque avait été repoussée et que les soldats avaient fui », a-t-il déclaré. « J'aurais cherché ces personnes et je les aurais trouvées. Et puis je ressentirais la victoire », déclarent les journalistes.

- Qu'aurais-tu fait quand tu les as trouvés ?

- Je ne sais pas. Tout.

« Puis, comme s'il se souvenait du rôle que l'histoire lui a donné, en tant qu'avatar de la civilisation démocratique face à la cruauté d'un régime sans loi, il est devenu réfléchissant. « Vous vous rendez compte que si vous voulez faire partie d'une société civilisée, vous devez vous calmer, car la loi décide de tout. « »

« Il n'y aura pas de victoire complète pour les personnes qui ont perdu leurs enfants, leurs proches, leurs maris, leurs épouses, leurs pères. C'est ce que je veux dire », a-t-il dit. « Ils ne connaîtront pas la victoire, même lorsque nos territoires seront libérés . »

* Cette note a été initialement publiée dans The Atlantic.

