El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021. REUTERS/Alexey Pavlishak

Le naufrage du navire de guerre Moskva jeudi après avoir été englouti en enfer a porté un « coup dur » à la force navale russe en mer Noire, a déclaré le Pentagone jeudi.

Le croiseur lance-missiles a coulé dans une mer agitée après avoir été endommagé par un incendie lors de l'opération militaire de la Russie en Ukraine, a indiqué le ministère de la Défense de Moscou.

Mais l'Ukraine a déclaré que le navire avait été touché par une attaque à la roquette.

« C'est un coup dur pour la flotte de la mer Noire, c'est... un élément clé de ses efforts pour exercer une sorte de domination navale dans la mer Noire », a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby à CNN.

« Cela va avoir un effet sur leurs capacités. »

Kirby a déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas confirmer la cause exacte de la disparition du navire.

« Nous ne sommes pas non plus en mesure de réfuter le côté ukrainien de cela », a-t-il ajouté. « Il est certainement plausible et possible qu'en fait, il ait été touché par un missile Neptune ou peut-être plus. »

(Avec des informations de l'AFP)

