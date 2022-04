Un miembro del servicio de la 28ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas ucranianas participa en ejercicios de defensa costera en la región de Odesa, Ucrania, en esta imagen distribuida publicada el 28 de enero de 2022. Ministerio de Defensa de Ucrania/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

Environ 40 jours d'abus, de viols, d'exécutions, de tortures et de bombardements aveugles se sont écoulés dans les environs de Kiev pour faire savoir à une grande partie du monde en quoi consistait l'invasion ordonnée par Vladimir Poutine le 24 février. Deux jours après avoir reconnu les régions de Lougansk et de Donetsk comme des républiques indépendantes, le dictateur de Moscou a lancé une offensive brutale qui n'a pas fait de distinction entre les civils et les cibles militaires.

Son « plan A » était de conquérir immédiatement la capitale ukrainienne, d'assassiner Volodymyr Zelensky et une partie de son cabinet, de changer le gouvernement en un qui lui réponde martialement et de passer au contrôle depuis le Kremlin, tout comme il le fait avec la Biélorussie voisine. Cependant, la férocité et l'intelligence des troupes ukrainiennes et la détermination de leur peuple ont repoussé l'attaque contre une grande partie de la nation et provoqué le retrait des forces russes dans le nord et le centre du territoire.

Poutine a ensuite dû proposer un « plan B »... qui n'était pas dans ses plans.

Cela consistait à concentrer ses forces dans l'est du pays, où les forces pro-russes attaquent les gouvernements du Donbass. Poutine parviendrait à étendre ses propres frontières et à garder le trésor caché sous la terre dans cette riche région : ses ressources naturelles. Mais ce n'est pas tout ce qu'il veut.

Selon une analyse rédigée par Fareed Zakaria, chroniqueur au Washington Post, le véritable « plan B » de Moscou se trouve dans le sud. Si elle atteint son objectif, « la Russie aura transformé l'Ukraine en un État économiquement paralysé , enclavé et menacé de trois côtés par la puissance militaire russe, toujours vulnérable à une nouvelle incursion de Moscou ».

Pour Zakaria, la clé se trouve à Odessa et dans le sud du pays. Selon l'auteur, deux guerres sont menées en Ukraine : l'une au nord et à l'est, l'autre au sud, face à la mer. En cela, Moscou obtient de meilleurs résultats et c'est là qu'elle a montré le plus d'efficacité. « Marioupol est maintenant encerclée et envahie par les troupes russes, et les forces ukrainiennes qui y sont piégées ne peuvent pas être réapprovisionnées », explique le chroniqueur. Il poursuit : « L'accès de l'Ukraine à la mer d'Azov a été bloqué et les forces russes ont un couloir terrestre contigu allant de la Crimée à l'intérieur du Donbass. Ils essaient également de se déplacer vers l'ouest, de Kherson à Odessa. »

« Odessa est le prix. En tant que principal port à partir duquel l'Ukraine fait du commerce avec le monde, c'est la ville la plus importante économiquement pour l'Ukraine. Si Odessa tombait, l'Ukraine serait pratiquement enclavée et la mer Noire deviendrait un lac russe, ce qui inciterait sûrement Moscou à étendre sa puissance militaire à la Moldavie, qui a sa propre région divisée avec de nombreux russophones (Transnistrie) », explique Zakaria avec une logique absolue. « Ça n'a pas à arriver », prévient-il.

Pour que la marine russe échoue, elle propose à l'OTAN de mettre en place un embargo sur la mer Noire, comme elle l'a fait lors de la crise des Balkans dans les années 1990. « L'amiral à la retraite James Stavridis, ancien commandant suprême allié de l'OTAN, soutient les mesures prises par l'administration Biden, mais exhorte l'Occident à une réponse plus agressive sur tous les fronts. Donnez à l'Ukraine des avions de combat et des systèmes de défense aérienne, a-t-il tweeté, et aidez-la avec des cyberattaques et donnez-lui des missiles anti-navires pour « couler des navires russes dans [la] mer Noire ».

Enfin, il a conseillé d'augmenter considérablement l'aide et d'empêcher la Russie de continuer à collecter des milliards de dollars pour le gaz qu'elle fournit à l'Europe. « Les États-Unis ont dépensé quelque 16 milliards de dollars en aide à l'Ukraine depuis l'invasion. Pendant ce temps, le monde devrait payer 320 milliards de dollars à la Russie cette année pour son énergie. Les sanctions économiques n'obligeront pas Poutine à mettre fin à la guerre tant que cette échappatoire existera. La seule pression qui obligera la Russie à s'asseoir à la table des négociations est la défaite militaire, dans le sud. Le plan A de Poutine a échoué, mais nous ne pouvons pas laisser son plan B réussir. »

