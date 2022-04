Le ministre de la Justice, Félix Chero, demande au député et au PJ d'engager des poursuites immédiates à la suite d'une affaire de viol contre une fillette de 3 ans

Félix Chero, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a accordé une interview au RPP Noticias dans laquelle il a exhorté le ministère public et la magistrature d'activer la procédure afin qu'ils puissent immédiatement condamner Juan Antonio Enríquez García, accusé d'enlèvement et de viol d'une fillette de trois ans.

« Je lance un appel public, non seulement au ministère public, mais aussi au pouvoir judiciaire pour activer des processus spéciaux, tels que le processus immédiat, qui permet que lorsque les éléments de la condamnation sont clairs et que le fait des accusations est clair, il n'est pas nécessaire de discuter d'autres étapes procédurales », assuré.

« Une accusation directe devrait être portée immédiatement et procéder au procès immédiat que dans pas moins de cinq jours, et s'il est agile, il sera retenu pour la preuve et les faits, dans les 72 heures cette personne pourrait être condamnée. Je pense que c'est une demande non seulement de la population lambayecane , mais de l'ensemble du Pérou qui est indignée par ce type d'acte », a-t-il ajouté.

Au cours de la conversation, le ministre Chero a envoyé un message de soutien à la famille du mineur et a assuré qu'ils bénéficieront de tout le soutien psychologique.

Felix Chero Medina, nuevo ministro de Justicia. | Foto: Difusión

« Je pense que chaque citoyen de notre pays qui aime sa famille, ses enfants, devrait être indigné par un acte aussi exécrable comme celui-ci. Nous ne pouvons pas permettre que de tels actes soient commis , mais nous devons aussi élever la voix pour exiger des sanctions drastiques », a-t-il dit.

« J'ai coordonné avec la Ministre de la femme, nous accompagnons et surveillons ce cas qui nous semble être un cas qui devrait être traité, la famille doit être entendue. Mais nous devons aussi exiger que le parquet et la magistrature fassent leur travail », a-t-il ajouté.

En revanche, il a exclu que la peine de mort puisse être prononcée dans ce cas, car au Pérou, elle est cependant rattachée au pacte de San José. Il a fait valoir que dans ce cas, cela correspond à l'emprisonnement à vie.

« Sans aucun doute, en raison des faits, des preuves et de la flagrance, il n'y a aucune obligation, je crois, d'analyser que ce qui correspond ici est une peine de prison à vie pour ce monstre qui a attaqué l'intégrité d'un être humain aussi vulnérable, sensible », a-t-il ajouté.

TRUJILLO ET LIMA S'UNISSENT CONTRE MONSTER DE CHICLAYO

À Lima et dans la ville de Trujillo, il y a également eu une manifestation contre le « monstre Chiclayo ». Ils ont également manifesté leur indignation face à l'attaque lâche contre une fillette de trois ans.

Caso Damaris evidencia problemática de abuso sexual en niños y niñas.

Il a même été possible de constater que des citoyens vénézuéliens ont également soutenu les marches contre ce sujet, qui sera détenu pendant 9 mois à la prison de Chiclayo.

D'autre part, EsSalud a indiqué que le nourrisson reste à l'hôpital national Almanzor Aguinaga Asenjo du réseau de bénéficiaires de Lambayeque et continue de recevoir des soins médicaux spécialisés.

« Son état de santé est stable et il est en convalescence. Après l'évaluation respective, le chirurgien pédiatrique a déterminé que le mineur devait être opéré chirurgicalement pour effectuer une chirurgie reconstructive », a déclaré EsSalud.

« Le personnel hospitalier spécialisé fournit des soins psychologiques à la mineure et à ses parents, dans le but de leur apporter le soutien émotionnel correspondant », a précisé l'établissement.

