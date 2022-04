Dans le monde des réseaux sociaux, de nombreux messages arrivent de toutes sortes, plusieurs d'entre eux peuvent être assez flatteurs, mais une grande partie d'entre eux peuvent également être un rassemblement de critiques, de négativisme et de haine. Chacun a sa propre façon de traiter ces informations, soit en ignorant les mauvaises, soit en y répondant, par exemple, ce dernier était ce que Juliana Calderón a fait.

De ses Stories sur Instagram, la femme d'affaires a laissé place à ses abonnés pour lui envoyer des questions, parmi le grand nombre de messages qui lui sont probablement parvenus d'affilée, il y avait ceux qui voulaient l'insulter en écrivant : « Mangez mer* ».

Immédiatement, la sœur de Yina Calderón est venue à l'humour pour donner une réponse : « Je vous dis que quand j'allais naître, le temps passait pour être dans l'utérus et j'ai réussi à faire du papó dans le ventre de ma mère et à le manger, j'ai duré dans l'incubateur pendant une vingtaine de jours, alors quand tu veux m'envoyer de la merde*, je l'ai mangé, merci ».

Plus tard, Calderón a également rapporté un autre message négatif qu'elle a reçu, dans lequel on lui a demandé de grandir et la décrivait comme une personne ridicule. Face à ce scénario, l'entrepreneure a simplement répondu en énumérant certaines de ses réalisations.

« Eh bien, avoir 24 ans avec une entreprise formée, presque avocat, avoir une stabilité émotionnelle avec ma famille, avec mon partenaire, avec tout mon cercle pour moi, c'est mûrir, je ne sais pas pour vous ce que c'est de mûrir... » , ont été ses propos sur le sujet.

Pour mettre en contexte, dans le domaine d'activité, Juliana Calderón se concentre sur les produits capillaires, principalement sur la vente de kératines. Cependant, son entreprise propose également des traitements capillaires, des nattes, entre autres.

La réponse de Juliana Calderón à ses détracteurs

Parmi la liste des questions qui lui sont venues de son public, il y avait aussi une question centrée sur : « Est-ce qu'ils t'ont finalement invité au mariage de Valdiri ou pas ? »

Bien que Calderón ait d'abord eu recours à l'humour pour répondre, elle a précisé plus tard que cette invitation n'arriverait jamais. « Évidemment, les bébés, ils ne se souviennent pas que je leur ai montré une invitation car elle nous est parvenue belle, belle. Des mensonges, non, ils ne nous ont pas invités ou invités ou quoi que ce soit... »

Alors qu'Andrea Valdiri et Felipe Saruma commençaient à distribuer des invitations à leur mariage, Juliana Calderón a partagé début avril quelques Stories Instagram en guise de blague sur le sujet. Ainsi, au cours des images, on l'entend dire : « Vous ne le croirez pas, mais j'ai déjà reçu l'invitation de Mlle Andrea Valdiri et Felipe Saruma au mariage... ils disent qu'ils ne nous ont pas envoyé un verre parce que nous avons beaucoup bu, donc aguita ».

En effet, l'invitation que les créateurs de contenu ont envoyée à leurs proches comprenait également une bouteille de whisky, spécifiquement de Blue Label.

Juliana a plaisanté sur le sujet avec sa sœur Yina Calderón, il convient de rappeler que, cette dernière a eu quelques frictions publiques avec Valdiri.

Juliana et Yina Calderón plaisantent sur leur prétendue invitation au mariage d'Andrea Valdiri et Felipe Saruma

