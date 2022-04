La ministre des Affaires féminines est arrivée à Chiclayo pour soutenir la famille du petit Damaris

Diana Miloslavich, ministre des Femmes, a indiqué qu'elle se trouve déjà dans la ville de Chiclayo pour apporter un soutien émotionnel et soutenir la famille de l'enfant de moins de 3 ans qui a été violé par Juan Antonio Enríquez García, 48 ans, qui passera 9 mois en détention préventive à la prison de Chiclayo dans un premier temps.

Après son arrivée dans la « Cité de l'amitié », la détentrice de ce portefeuille, s'est félicitée de l'action du pouvoir judiciaire et de sa prompte action visant à envoyer 9 mois de détention provisoire à un sujet qui a avoué avoir commis le double crime contre la jeune fille.

« Je suis dans la ville de Chiclayo pour accompagner Damaris et sa famille en ce moment. Nous nous félicitons de l'action rapide du système judiciaire et nous espérons que le processus sera rapide. Nous ferons de notre mieux pour que leur reprise se fasse dans les meilleures conditions possibles », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

À cet égard, Miloslavich Tupac a indiqué qu'il travaillait avec le ministre de la Défense José Gavidia et le ministre de la Justice Felix Chero pour traiter cette affaire.

Manifestations dans le système judiciaire : ils réclament justice pour Damaris.

« Nous travaillons de manière intersectorielle avec les ministres José Luis Gavidia et Felix Chero pour poursuivre l'attention sur cette affaire scandaleuse », a-t-il dit.

Il est à noter que ces dernières heures, #JusticiaParaDamaris est devenu une tendance sur les réseaux sociaux, compte tenu de cela, de nombreuses voix réclamaient la peine de mort pour le « monstre Chiclayo ». Comme on le sait, cette affaire a provoqué l'indignation et le rejet des Péruviens.

« Chaque jour, nous sommes témoins de la recrudescence de la violence et des dangers auxquels les filles et les adolescentes sont exposées dans notre pays. Nous exigeons la prison à vie pour les violeurs et les agresseurs, sans possibilité d'appel et sans avantages », a écrit Families United for Justice, un collectif de proches de victimes de féminicide cherchant à accéder à la justice et à des réparations civiles, comme décrit sur leur Twitter compte.

INTERROGATION

Au cours de l'interrogatoire, le prévenu a reconnu avoir enlevé le mineur. Interrogée sur le lieu où se trouvait la jeune fille, elle a indiqué que la jeune fille se trouvait dans le bloc F, lot 19, de l'urbanisation Santuario, à El Cercado de Chiclayo.

La découverte du mineur a été réalisée après 12 heures de recherche. La police est arrivée dans la propriété qui appartiendrait à la mère du ravisseur présumé, la petite fille a été retrouvée au deuxième étage, dans une pièce, allongée sur du carton et montrant des signes d'indignation. La jeune fille a été emmenée à l'unité de police pour passer l'examen médical légal, afin d'être évaluée. L'état de santé de Damaris est stable et elle est hospitalisée à l'hôpital Almanzor Aguinaga d'EsSalud.

Il convient de mentionner que la police nationale a lancé l'opération Siege, après que les parents ont signalé l'incident à la police de la famille, qui a immédiatement renvoyé la procédure à la Division des enquêtes criminelles (Divincri) de Chiclayo.

Pour leur part, les membres du Congrès Lady Camones et Marleny Portero ont exigé que les autorités « soient à la hauteur de la position qu'elles occupent ».

« Face à la disparition d'un mineur, les autorités doivent agir rapidement ; et, face à des actes répréhensibles tels que ceux qui se sont produits à Chiclayo, les misérables doivent être fermement punis. Pour D.N.F.C., pour sa famille, et pour nos enfants. Nous exigeons justice ! », a écrit la députée fujimorist.

CONTINUEZ À LIRE