La membre du Congrès Tiktoker, Tania Ramirez, aurait été arrêtée pour avoir volé des articles de supermarché en 2015

Tania Ramírez García, membre du banc fujimoriste du Congrès de la République, a fait l'actualité il y a quelques jours en publiant une vidéo controversée de Tiktok où il danse le reggaeton dans l'une des salles du parlement et pour laquelle il a reçu de sévères critiques à travers réseaux sociaux, où on lui a demandé de « se mettre au travail ».

Mais aujourd'hui, la députée fait à nouveau l'actualité après la publication d'un reportage dans l'hebdomadaire « Hildebrandt dans ses treize ans » détaillant un événement survenu il y a sept ans, avant qu'elle ne se consacre à la politique.

« Il y a sept ans, le 5 mars 2015, Ramírez a été arrêté à Jesús María après avoir volé plusieurs produits au supermarché Metro, au carrefour des avenues Gregorio Escobedo et Pershing », indique l'article hebdomadaire.

Selon le rapport de police de l'époque, « la personne de Tania Estefany Ramírez García est intervenue, la même personne qui, dans des circonstances qui franchissent la porte numéro 2 du magasin, le capteur de sécurité a été activé, opérée avec des produits volés, notamment : un revitalisant « Pantene », un stick déodorant , un gel douche « Nivea », un agenda quotidien pour 2015, un ensemble de chaussettes, le tout d'une valeur de S/202 ».

Un autre événement controversé dans la vie de Ramirez s'est produit le 14 octobre 2021 lorsqu'il a tenté « d'entrer des « combazos » dans la maison de son père, José Ramírez, impliqué dans un litige avec sa mère au sujet d'une maison de cinq étages, située dans le jiron Zarumilla, dans la province de San Ignacio (Cajamarca) ».

Dans cet épisode, la députée était dans sa semaine de représentation et est apparue dans le bâtiment et a « essayé » de « servir de médiateur » pour les intérêts de sa mère. L'affaire est devenue virale sur les réseaux sociaux et a été enregistrée dans plusieurs vidéos.

La députée de Fuerza Popular a utilisé la salle Mariátegui pour créer un TikTok et a été critiquée sur les réseaux sociaux. Sofia Lopez

DES CONSEILLERS CONTR

Mais les controverses ne s'arrêtent pas là pour Tania Ramírez, puisque sa conseillère parlementaire Angelica Barturén Núñez a été arrêtée en décembre 2021 pour sa participation présumée à l'organisation criminelle « The Bicentennial Investors », qui aurait dirigé des contrats pour l'exécution de travaux dans Municipalités d'Ayacucho.

Ramirez l'a congédiée et remplacée par Gerson Chavez Miranda, mais qui a un casier judiciaire. En 2018, il a été arrêté pour conduite en état d'ébriété et a été déclaré « en flagrant délit ».

Un autre conseiller, César Carrascal Valle, se plaint de « sévices psychologiques » infligés à sa fille mineure, de blessures infligées à d'autres personnes et d'utilisation d'armes à feu sur la voie publique.

Mais ce n'est pas tout, un autre travailleur de Tania Ramírez, Edward Córdova García, a été opéré en plein couvre-feu pendant les premiers mois de la pandémie, selon une loi d'intervention policière du 25 mars 2020.

En ce qui concerne la dénonciation du vol, la députée a répondu à l'hebdomadaire que « depuis 2019, j'ai soumis des documents pour qu'ils le rectifient ».

