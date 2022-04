La Corée du Sud a annoncé la levée des principales restrictions liées à la pandémie

FOTO DE ARCHIVO: Fila para la prueba de COVID-19 en un centro de salud pública en Seúl, Corea del Sur, 24 de febrero de 2022. REUTERS/Heo Ran

La Corée du Sud a annoncé vendredi qu'elle allait supprimer les principales restrictions liées à la pandémie, à l'exception de l'utilisation obligatoire du masque à l'extérieur et à l'intérieur face à la chute dans le pays des infections causées par la variante Ómicron du coronavirus.

À compter du 18 avril, les cafés, bars et restaurants n'auront plus à fermer à l'heure prévue (ils sont actuellement tenus de le faire à minuit) et il n'y aura aucune limite sur le nombre maximum de personnes pouvant se réunir (actuellement, la limite est de 10 personnes maximum), comme annoncé lors d'une conférence de presse par le Premier ministre, Kim Boo-kyum.

« Ómicron a montré des signes d'affaiblissement après avoir atteint le sommet de la troisième semaine de mars (lorsque le pays l'a dépassé avec près de 600 000 cas par jour) », a déclaré Kim dans des déclarations recueillies par l'agence Yonhap.

« Pendant longtemps, le port du masque à l'intérieur sera inévitable », a déclaré Kim, ajoutant que le gouvernement examinera dans deux semaines s'il retirera son utilisation obligatoire à l'extérieur.

Le Premier ministre a également annoncé la fin d'autres restrictions, telles que la limite de 299 personnes pour les grands événements, l'occupation maximale de 70 % pour les lieux de culte ou la possibilité de manger dans les cinémas.

Bien que la Corée du Sud - qui a très bien géré les premières vagues d'infection grâce à ses systèmes de suivi et de test - n'ait guère introduit de restrictions en 2020, elle a dû le faire à partir de janvier 2021 et a interdit à un moment donné les réunions de plus de deux personnes après 18h00.

Il les a retirés en novembre de l'année dernière, mais un mois plus tard, il a dû les réactiver et les maintenir jusqu'à présent avant la ruée d'une sixième vague et de la variante omicron plus tard.

Kim a également annoncé qu'à compter du 25 avril, la COVID-19 ne sera plus une « maladie infectieuse de classe 1 » telle qu'Ebola ou le MERS et qu'elle deviendra « classe 2 », ce qui permettra à l'avenir aux personnes infectées d'être traitées de manière plus flexible et sans avoir besoin de la quarantaine obligatoire actuelle de sept jours.

« Bien que nous recherchions maintenant un retour à la normale, nous serons parfaitement préparés à supposer que le risque pourrait revenir », a averti le Premier ministre dans tous les cas.

Le pays asiatique, qui a ajouté en moyenne 160 000 infections par jour au cours de la dernière semaine, s'est accumulé au total, avec une population d'environ 51 millions d'habitants, environ 16 millions d'infections et un peu plus de 20 000 décès, avec un taux de mortalité de 0,13 %.

