José Ramón Lopez Beltrán et Hector Suarez Gomís ont discuté sur Twitter : « Mon père a fait plus pour le Mexique »

À la suite de la demande de José Ramón López Beltrán à l'homme d'affaires sud-africain Elon Musk, l'acteur Hector Suarez Gomís s'en est pris au fils aîné du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en remettant en question ses compétences d'avocat.

Sur son compte Twitter, le fils d'Hector Suarez et Pepita Gomís a écrit : « Avec cette astuce, le bodoque obèse morbide est-il un avocat aux États-Unis ? @30JR41_ Curieux qu'il parle de conscience de soi parce que si ce n'était pas pour eux, le wannabe Benito Juárez de son père ne serait pas si populaire. Un conseil sans tête @elonmusk ! »

Face aux critiques sévères de Pelón Gomís, le fils premier-né de López Obrador a reconnu que l'interprète des Thousand Usos, du No Hay, du Flanagan et de Don Rigoletto « était et est » l'un de ses comédiens préférés.

« J'ai eu le plaisir de rencontrer ton père parce qu'il m'a demandé de nous féliciter. Il était et reste l'un de mes comédiens préférés. C'est triste de te lire. Quelle différence », a répondu López Beltrán.

Malgré le fait que López Beltrán ait salué le travail d'Hector Suarez, le Pelón a assuré que son père n'avait jamais soutenu López Obrador. Il a également noté que le groupe de travail Tabasqueño recherchait l'acteur de Mecánica Nacional pour soutenir sa campagne en tant que candidat à la présidence du Mexique.

« Suis-je à la recherche de vous pour les féliciter ? TU N'AS RIEN GAGNÉ ! Il n'a jamais soutenu ton père et ils n'ont cessé de le chercher pendant sa campagne pour le supplier de le faire. Je suis content que tu admires mon père, il a fait plus pour le Mexique avec sa comédie que ton père en tant que président », a déclaré l'acteur.

Enfin, Pelón Gomís a expliqué que José Ramón l'avait bloqué de ce réseau social et a ajouté : « N'est-ce pas trop mal pour en discuter ? Bloquez-moi, avocat enregistré au Texas Bar autorisé et certifié pour exercer aux États-Unis ! »

La discussion entre Suárez Gomís et López Beltrán a eu lieu après que le 13 avril dernier, le fils du chef de l'exécutif ait accusé les partisans de l'ancien président Felipe Calderón (2006-2012) d'avoir orchestré une « sale guerre absurde et pathétique » sur Twitter.

« Avec cette attitude, cette volonté et ce désir de changer les choses, @elonmusk devrait commencer par nettoyer @TwitterMexico. Réalisé par quelques partisans complexes de @felipecalderon, ils ne font que remplir les bots @twitter de bots pour leur guerre sale absurde et pathétique », a déclaré José Ramón.

À la suite de cette publication, des partisans de l'administration de son père ont soutenu sa demande, tandis que d'autres utilisateurs lui ont demandé de divulguer les montants et la source de ses revenus : « Et combien d'argent gagnez-vous pour chaque tweet brillant comme celui-ci ? Bien sûr, vous payez pour Casa Gris ici », « Nous voulons que Twitter Mexico soit nettoyé mais maintenant », « Allez-vous nous dire de quoi vous vivez ? » , « Mieux vaut nous dire comment vous êtes devenu millionnaire sans travailler », sont quelques-unes des réactions qu'il a reçues des internautes.

Il convient de noter que ce n'est pas la première publication dans laquelle López Beltrán mentionne le PDG de Tesla sur ses réseaux sociaux. La première fois, c'était le 6 avril, lorsqu'il lui a également demandé de mettre fin à « toute la sale guerre », arguant que « ce réseau social doit être le grand espace de liberté d'expression dans le monde ».

« Maintenant que @elonmusk détient 9,4% des actions de @Twitter, j'espère faire attention, prendre les bonnes décisions et mettre fin à chaque sale guerre qui se produit quotidiennement. Ce réseau social devrait être le grand espace pour la liberté d'expression dans le monde entier. Pour le bien de l'humanité », écrivait López Beltrán à partir de son récit personnel », avait déclaré José Ramón à l'époque.

