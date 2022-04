U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis

Le président américain Joe Biden s'est dit « prêt » à se rendre en Ukraine en pleine invasion russe, comme l'ont déjà fait certains homologues, comme les présidents de la Pologne ou des pays baltes.

Interrogé sur ce point devant la presse, le président américain a répondu « oui ». Biden s'est déjà rendu en Pologne dans le contexte de l'invasion, où il s'est rendu pour voir « de première main » la crise humanitaire. Déjà lors de ce voyage, il regrettait de ne pas pouvoir se rendre en Ukraine.

Jeudi, deux membres du Congrès républicain, Steve Daines et Victoria Sparz, d'origine ukrainienne, se sont rendus à Kiev et à Bucha, devenant ainsi les premiers responsables américains à se rendre dans le pays européen depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

« Il y a des preuves indiscutables des crimes de guerre de (le président russe Vladimir) Poutine partout », a déclaré M. Daines depuis le terrain, où il a souligné que « les États-Unis et le monde doivent connaître les atrocités » du président russe, perpétrées « contre des innocents en Ukraine ».

Personas y niños esperan cerca de tiendas de campaña después de cruzar la frontera de Ucrania a Polonia REUTERS

En outre, il a assuré que, dès qu'il sera en mesure de le faire, Washington fournira à l'Ukraine « l'aide létale dont elle a besoin pour gagner cette guerre », selon la télévision CNBC.

Des dirigeants internationaux tels que le Premier ministre britannique Boris Johnson ; le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère Josep Borrell ; la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ; et les présidents de Pologne, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie — Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Lévits et Gitans Nauseda — s'est rendu dans la capitale ukrainienne pour montrer son soutien dans le contexte du conflit.

LE GRAND COUP

Le naufrage du navire de guerre Moskva jeudi après avoir été englouti en enfer a porté un « coup dur » à la force navale russe en mer Noire, a déclaré le Pentagone jeudi.

Le croiseur lance-missiles a coulé dans une mer agitée après avoir été endommagé par un incendie lors de l'opération militaire de la Russie en Ukraine, a indiqué le ministère de la Défense de Moscou.

Mais l'Ukraine a déclaré que le navire avait été touché par une attaque à la roquette.

« C'est un coup dur pour la flotte de la mer Noire, c'est... un élément clé de ses efforts pour exercer une sorte de domination navale dans la mer Noire », a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby à CNN.

« Cela va avoir un effet sur leurs capacités. »

Kirby a déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas confirmer la cause exacte de la disparition du navire.

« Nous ne sommes pas non plus en mesure de réfuter le côté ukrainien de cela », a-t-il ajouté. « Il est certainement plausible et possible qu'en fait, il ait été touché par un missile Neptune ou peut-être plus. »

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :