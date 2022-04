Gerardo Fernández Noroña, député fédéral du Parti travailliste (PT), a réitéré qu'il sera le candidat représentant le projet de nation du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), auto-décrit comme la Quatrième Transformation (Q4), à la présidentielle élections de 2024.

Dans une interview accordée au journaliste Daniel Rosas, le petista a évoqué ses aspirations politiques autour des prochaines élections présidentielles et assuré que le profil de gauche qu'il possède « n'est représenté par aucun collègue » du Q4.

Bien qu'il ait salué le travail de ceux qui pourraient représenter la fête des cerises en 2024, Fernández Noroña estime qu'il aurait de bonnes chances de les battre, car, selon ses déclarations, « ils sous-estiment le peuple ».

« Claudia Sheinbaum est une compagne splendide, super préparée et travailleuse ; c'est une femme très capable. Marcelo Ebrard a été un splendide chancelier, c'est un homme extraordinaire avec une grande capacité et (Ricardo) Monreal, qui a une mauvaise presse avec ses collègues, je pense qu'il n'a pas été reconnu pour le travail qu'il a accompli depuis le Sénat de la République. Adam Augusto est mon petit frère, c'est un homme très capable », a déclaré Fernández Noroña.

El petista enalteció el trabajo de Ebrard, Monreal, Sheinbaum y Adán Augusto (Fotos: Reuters // Senado // Reuters)

Cependant, Fernández Noroña a déclaré que s'il briguait la présidence du Mexique, il ne le ferait qu'avec la coalition du Mouvement de régénération nationale (Morena), du PT et du Parti écologiste vert du Mexique (PVEM), excluant catégoriquement la possibilité de lancer en tant que indépendant.

« Pour moi, ce qui compte, c'est le mouvement. Ils auraient besoin de faire de moi une vraie canaille pour que je décide de courir d'une manière différente. Ils doivent gagner dans le scrutin et s'ils ne me battent pas, je serai le candidat », a commenté le petista.

Au cours de l'entretien, le législateur du PT a souligné que, bien que le quatrième trimestre ait donné la priorité à la classe inférieure, il n'en avait pas bénéficié pendant l'administration de López Obrador, car, selon ses commentaires, il y a corruption dans les pouvoirs législatif et judiciaire.

« Notre mouvement dit : « D'abord les pauvres », parce que nous n'avons pas atteint les plus pauvres. Si vous arrivez ici et que vous trouvez beaucoup de monde dans le métro, dans la rue, alors ce ne sont pas les plus pauvres et nous ne les avons pas atteints. Tout cela doit changer », a-t-il dit.

Noroña señaló que la 4T no ha llegado a los más pobres (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas | Galo Cañas

Selon le cabinet de conseil Enkoll, la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, mène les préférences avec 37% des répondants qui voteraient pour qu'elle soit la candidate, tandis qu'à la deuxième place se trouve le chef du ministère des Affaires étrangères (SRE), Marcelo Ebrard , avec 20 %.

Selon le sondage, 35 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles voteraient pour Morena en 2024, 4 % pour le PT et 1 % pour le PVEM, ce qui porte l'alliance du parti de López Obrador à 40 %.

En deuxième position se trouve le Parti d'action nationale (PAN) avec 19 %, tandis que le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) a remporté 8 % des préférences et le Parti de la révolution démocratique (PRD) 2 % des préférences.

Monreal aseguró que Sehinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: EFE) EFE

Il convient de mentionner que Ricardo Monreal, leader du banc morenista au Sénat de la République, a assuré que Sheinbaum Pardo était le candidat favori de López Obrador.

« Tout le monde sait qu'elle est aspirante à partir du moment où le président l'a annoncée il y a un an, cela ne me semble pas anormal, il me semble normal qu'elle soit dans ce processus et qu'elle se bat pour pouvoir participer à l'intérieur de Morena. Je ne vais pas parler mal d'elle, je ne pense pas qu'il soit temps, je lui souhaite bonne chance », avait déclaré Monreal Ávila le 8 avril dernier.

CONTINUEZ À LIRE :