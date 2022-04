De fortes explosions ont été entendues au petit matin à Kiev

Una explosión en la torre de televisión, durante la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania, 1 de marzo de 2022. REUTERS/Carlos Barria

Dans les premières heures de vendredi, de puissantes explosions ont été entendues à Kiev et des sirènes antiaériennes ont retenti dans toute l'Ukraine, alors que la population se préparait à de nouvelles attaques russes après le naufrage du principal navire de guerre de Moscou sur la mer Noire après un incendie.

Les explosions semblent être parmi les plus intenses dans la région de la capitale ukrainienne depuis que les troupes russes se sont retirées de la région au début du mois, en prévision des batailles dans le sud et l'est du pays.

L'Ukraine a revendiqué le naufrage de Moskva, déclarant que le navire amiral de l'ère soviétique de la flotte russe de la mer Noire avait été touché par l'un de ses missiles. Le navire a coulé tard jeudi alors qu'il était remorqué dans le port, selon le ministère russe de la Défense.

Plus de 500 membres d'équipage à bord du navire de croisière ont été évacués après l'explosion des munitions à bord, a indiqué le ministère russe, sans reconnaître une attaque. L'Ukraine affirme avoir attaqué le navire de guerre avec un missile antinavire Neptune fabriqué localement.

La perte du navire survient alors que la marine russe poursuit son bombardement des villes ukrainiennes de la mer Noire près de 50 jours après le début de son invasion. Les habitants d'Odessa et de Marioupol, sur la mer voisine d'Azov, se préparent à de nouvelles attaques russes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'il enquêtait sur la cause de l'incendie à bord. Les États-Unis ont assuré que le naufrage du navire de guerre Moskva était « un coup dur » pour la Russie

Le président ukrainien Volodymir Zelensky a fait allusion au navire de guerre coulé dans un discours enregistré sur vidéo, dans lequel il a mis en garde contre les intentions russes d'attaquer la région orientale de Dombas, y compris Marioupol.

Zelensky a rendu hommage à tous « ceux qui ont arrêté l'avancement des interminables convois d'équipements militaires russes (...). Ceux qui ont prouvé que les navires russes peuvent aller (...) au fond. »

Aucun dommage n'a été signalé dans l'immédiat à la suite d'explosions à Kiev, à Kherson dans le sud, dans la ville orientale de Kharkiv et dans la ville d'Ivano-Frankivsk à l'ouest. Les médias ukrainiens ont signalé des pannes de courant dans certaines parties de Kiev.

Des sirènes antiaériennes ont été activées dans toutes les régions d'Ukraine juste après minuit vendredi et ont continué à retentir dans les régions orientales de Louhansk et Zaporijia, même après que celles d'ailleurs aient été réduites au silence, ont indiqué les médias ukrainiens.

