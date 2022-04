L'un des personnages les plus ardents de la défense du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), et de son mouvement politique se faisant appeler la Quatrième Transformation (Q4), est sans aucun doute l'acteur Damián Alcázar, qui à plusieurs reprises a a soutenu les actions et les déclarations du gouvernement fédéral.

Maintenant, avec la controverse sur la réforme de l'électricité, le producteur a également décidé de se lancer contre les partis qui composent le bloc d'opposition : Révolutionnaire institutionnel (PRI), Révolution démocratique (PRD) et Action nationale (PAN).

Depuis son compte Facebook, le protagoniste du film El Infierno a assuré que les citoyens « n'auront aucune pitié » contre ces organisations politiques lors des prochaines élections de juin, au cours desquelles des gouverneurs importants seront décidés.

Il a également assuré que cette décision sera prise parce que la coalition Va X Mexico et ses alliés ont « tenté » de nuire au pays en soutenant des entreprises étrangères sur la souveraineté énergétique de l'État mexicain.

« Si le PRI, le PAN et le PRD apprennent eux-mêmes à continuer à nuire à notre Mexique en votant en faveur des entreprises étrangères, les gens n'auront aucune pitié le 5 juin à Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo et Tamaulipas. S'ils votent contre #ReformaElectrica, le peuple votera contre le PRI, le PAN et le PRD lors des prochaines élections où le gouverneur sera élu. Regardez les sondages ! » , a écrit Damian Alcazar.

El actor alertó al bloque opositor (Foto: Facebook)

Quelques heures plus tard, celui qui a participé au film La loi d'Hérode a partagé ce message sur son compte Twitter, et a réitéré que la population lui tournerait également le dos « dans l'État du Mexique en 2023 et encore moins, là de toute façon ».

Les utilisateurs de ces réseaux sociaux ont commenté les publications d'Alcázar et exprimé différentes positions. Certains ont applaudi les paroles de l'acteur et ont assuré que dans leurs États, ce serait également la fin d'une ère d'opposition d'aujourd'hui.

Un autre secteur d'internautes, critiques de l'administration actuelle, a décidé de s'y opposer en publiant des données sur la révocation du mandat, soulignant le fait que plus de 80% des listes électorales n'y ont pas participé. En outre, ils ont décidé de publier un graphique montrant une augmentation de la désapprobation de López Obrador en tant que président du pays.

Ces derniers jours, l'interprète a fait valoir que la discussion sur la réforme portait non seulement sur des questions de législation mexicaine, mais aussi sur la positionnement des législateurs en faveur ou contre les entreprises étrangères, plutôt que pour la question de l'énergie propre.

« Le principal débat de #ReformaEléctrica n'est pas entre l'énergie propre et l'énergie sale. Le dilemme pour nos législateurs est de décider de quel côté ils se situent. De la part des Mexicains ou de sociétés étrangères ? » , a interrogé Alcazar.

Morena logró aplazar la votación de la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Maintenant, après une demande faite par les députés du Mouvement de régénération nationale (Morena), la réforme électrique sera discutée et votée par la session plénière de ce dimanche 17 avril, dans le but, a plaidé Ignacio Mier, de diffuser des informations aux citoyens sur ce projet de loi législative.

Cependant, l'opposition a dénoncé que cette stratégie du parti Cherry était de rechercher plus de votes en sa faveur, sachant que s'ils s'étaient rencontrés les 11 et 12 avril comme convenu avec le Conseil de coordination politique (Jucopo), ils auraient perdu.

À ce sujet, le député d'Acción Nacional, Gabriel Quadri, a déclaré que 11 législateurs de l'opposition étaient déjà « convaincus » pour l'approuver. Il n'a toutefois pas donné plus d'informations sur qui seraient les députés.

« Caligula fait pression, extorque et menace les députés de l'opposition de voter pour leur contre-réforme électrique aberrante. Ils en ont 11. Ils ont besoin de 52″, a déclaré le membre controversé du bleu et blanc.

