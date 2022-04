AMLO reste l'un des leaders les plus approuvés au monde : enquête

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Andrés Manuel López Obrador, président du Mexique, s'est défendu des critiques de l'écrivain Francisco Martín Moreno avec un sondage qui le positionne comme l'un des leaders les plus approbateurs au monde.

Le journaliste et chroniqueur des médias nationaux et internationaux a également utilisé des graphiques de l'Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI) pour comparer les États ayant la plus forte participation citoyenne à la révocation des mandats avec les États les plus analphabètes du pays.

AMLO a simplement répondu qu'il était fier de cette déclaration « parce que, entre autres, l'éducation n'est pas la même chose que la culture », puis a partagé le sondage de Morning Consult sur l'approbation des présidents du monde entier, où il se démarque en deuxième position.

Les données fournies par le président proviennent des évaluations d'approbation des leaders mondiaux de Morning Consult. L'enquête indique qu'AMLO a une approbation de 67 %, un chiffre beaucoup plus élevé que celui de présidents tels qu'Emmanuel Macron (France, 38 %), Boris Johnson (Royaume-Uni, 32 %) ou Jair Bolsonaro (Brésil, 42 %).

Dans le cas d'Andrés Manuel López Obrador, vous pouvez voir la croissance qu'il a eu dans son approbation au cours de l'année écoulée. Au 15 avril 2021, le président avait une approbation des électeurs de seulement 60 pour cent. Au 15 avril 2020, son approbation était de 63 %, de sorte que sa reprise était de quatre points par rapport à l'année dernière.

Parmi les leaders ayant un faible taux d'approbation figurent Andrzej Duda (Pologne), Petr Fiala (République tchèque), Boris Johnson (Royaume-Uni), Emmanuel Macron (France), Karl Nehammer (Autriche) et Pedro Sánchez (Espagne), tous avec des taux d'approbation inférieurs à 40 %.

Au-dessus de AMLO se trouvent Narendra Modi (Inde) avec 76 % d'approbation ; ci-dessous, avec des chiffres très proches, se trouvent Magdalena Andersson (Suède) avec 58 % et Ignacio Cassis (Suisse) avec le même taux d'approbation que le précédent.

En revanche, la désapprobation d'AMLO est de 26% au cours de la dernière année, mais par rapport au 15 avril 2021 et 2020, elle est tombée à 4 points, puisqu'à cette époque, elle était accueillie par 30% de désapprobation. L'un des présidents ayant le plus petit nombre. Magdalena Andersson (Suède) affiche 28 % de désapprobation, Narendra Modi (Inde) 18 % et personne d'autre ne se démarque dans ce domaine.

Political Intelligence est une plateforme qui fournit des données d'enquête en temps réel sur les élections politiques, les élus et les questions de vote. Dans ce cadre, plus de 20 000 entretiens mondiaux sont menés quotidiennement.

Les données sur la trajectoire du leader mondial et du pays sont basées sur une moyenne mobile sur sept jours de tous les adultes dans un pays donné, avec une marge d'erreur de plus ou moins 1 % à 4 %, selon la description de la méthodologie sur la page elle-même.

Ils ont également ajouté que les entretiens sont menés en ligne entre des échantillons d'adultes représentatifs au niveau national. Dans ce contexte, les enquêtes sont pondérées dans chaque pays par âge, sexe, région et dans chaque pays, il existe des ventilations éducatives basées sur les sources officielles du gouvernement elles-mêmes.

