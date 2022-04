AMLO met Engels et Darwin de côté pour souligner l'amour de Jésus pour les pauvres

CIUDAD DE MÉXICO, 04DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó esta mañana su conferencia matutina llevada a acabo en Palacio Nacional, el mandatario mexicano estuvo acompañado por Jorge Alcocer, secretario de Salud, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa de México y Marcelo Ebrard, canciller mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Vendredi, le président Andrés Manuel López Obrador a partagé un message sur ses réseaux sociaux à l'occasion de la célébration de la Semaine Sainte et a rappelé à quel point la vie de Jésus était passionnante et le bien qu'il a fait pour l'humanité, dont il a souligné son amour pour les pauvres.

Le chef de l'exécutif, qui s'est défini comme un prédicateur social, a rappelé que pas plus tard que mardi dernier, dans son premier rapport trimestriel, il citait deux grands scientifiques et penseurs de l'histoire moderne comme Frederick Engels et Charles Darwin.

Par le biais de son compte Twitter, le président a rappelé cette nomination :

« Tout comme Darwin a découvert la loi du développement de la nature organique, Marx a découvert la loi du développement de l'histoire humaine : le fait, si simple mais caché sous le sous-bois idéologique, que l'homme a besoin, tout d'abord, de manger, de boire, d'avoir un toit et de s'habiller avant de pouvoir faire de la politique, de la science, de l'art [ou] la religion...

Il a souligné que, bien qu'il soit d'accord avec ces deux grands scientifiques, il considère la vie et le travail de Jésus comme passionnants, « notamment en raison de son amour sincère pour les pauvres et de son action constante sur la non-violence ».

Il a ajouté qu'une autre figure emblématique du monde pensait comme Gandhi disait : « Je ne connais personne qui ait fait plus pour l'humanité que Jésus ».

