Yuval Noah Harari a averti que le monde vivait le moment le plus dangereux depuis la crise des missiles nucléaires cubains

« Si nous ne faisons pas attention, nous retournerons dans la jungle de la guerre et de la violence. » C'est ainsi que l'éminent historien israélien Yuval Noah Harari défend le système d'ordre international qui a régné ces dernières décennies et qui a été mis en danger par la guerre en Ukraine. Pour cette raison, il estime qu'une défaite retentissante de Vladimir Poutine serait une victoire pour préserver ce règlement.

Bien que Harari ne voit pas un conflit nucléaire se terminer, il n'épargne aucun avertissement sur l'invasion et les tensions entre les puissances. « C'est peut-être le moment le plus dangereux de l'histoire du monde depuis la crise des missiles cubains, quand une guerre nucléaire est soudainement une possibilité », a-t-il déclaré mercredi, dans une interview à CNBC.

Discurso de Fidel Castro durante lo que se llamó "Crisis de los Misiles", 1962

À cette époque, il y a plus d'un demi-siècle, les États-Unis et l'Union soviétique étaient plus proches que jamais d'une guerre des puissances atomiques. Pour cette raison, Harari a déclaré qu'aujourd'hui, tout le monde, des particuliers aux gouvernements, doit être très préoccupé par une éventuelle escalade militaire. « C'est une possibilité, une possibilité réelle que nous devons envisager. Et c'est une terrible nouvelle pour toute la race humaine », a déclaré l'auteur de Sapiens : Des animaux aux dieux.

Quant à la Russie, Harari a estimé que Poutine consacre environ 20% du budget national à la défense, un chiffre qui multiplie par plusieurs celui des autres pays. En fait, dans l'OTAN, la norme est qu'elle devrait être d'au moins 2,5 %, et la plupart des pays ne s'y conforment pas. Pour l'historien, si le monde devait dépenser en armes comme le fait le Kremlin, cela modifierait considérablement la qualité de vie. « Si les budgets de la défense dans le monde étaient de 20% au lieu de 6%, ce serait préjudiciable à notre santé, à notre bien-être, et ce serait aussi préjudiciable à la lutte contre d'autres dangers comme le changement climatique », a-t-il dit.

Vladimir Putin (Kremlin/Reuters) via REUTERS

En revanche, il a prévenu que l'Occident ne devait pas chercher à changer de régime en Russie, le président américain Joe Biden ayant glissé il y a quelques jours. « Quiconque a de tels fantasmes de marcher vers Moscou, qu'il les oublie le plus tôt possible », a-t-il dit, prévenant que de telles tentatives défieraient davantage le Kremlin. « Le but de la guerre doit être de protéger la liberté de l'Ukraine, et non de changer Moscou. Cela dépend du peuple russe », a-t-il ajouté.

Au lieu de cela, il a déclaré que parvenir à un règlement pacifique de l'invasion de l'Ukraine profiterait non seulement à ce pays et à ses voisins, mais à l'ensemble de la communauté internationale.

« Nous y sommes tellement habitués que nous le tenons pour acquis », a-t-il dit à propos de l'ordre international menacé par les régimes autoritaires. Si ce système s'effondre, il a estimé que les pays seront « obligés de dépenser beaucoup plus pour les chars et les missiles et beaucoup moins pour les enseignants et les infirmières et les systèmes de protection sociale ».

Par conséquent, il a souligné que l'espoir de cet ordre est la défaite du Kremlin. « Si Poutine perd et est perçu comme perdant, cela permettra de sauvegarder l'ordre précédent. Quand il y a une règle et que quelqu'un viole la norme et est puni pour cela, alors cela renforce vraiment la norme », a-t-il dit.

