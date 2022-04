WhatsApp annonce de nouvelles fonctionnalités pour les messages vocaux

ARCHIVO - El ícono de Whatsapp en la pantalla de un móvil. Foto: Fabian Sommer/dpa

WhatsApp continue d'optimiser l'utilisation des messages vocaux dans son service de messagerie et a annoncé quatre nouvelles fonctionnalités. Selon la filiale du conglomérat américain Meta, ceux-ci incluent la possibilité d'écouter à nouveau les messages vocaux avant de les envoyer. L'affichage du message sous forme de diagramme de forme d'onde avec des changements de niveau est également nouveau. Cela permet à l'utilisateur de rechercher plus facilement certaines parties du message. Deux autres fonctions à venir visent à faciliter la gestion des messages vocaux à plus long terme. L'un d'eux est la lecture rapide des messages transférés, qui peuvent être écoutés à des vitesses de 1,5 ou 2 fois. De plus, si vous arrêtez d'écouter un message, WhatsApp vous permettra de reprendre la lecture à partir de la dernière position écoutée sans avoir à revenir au début de l'enregistrement. WhatsApp n'a pas précisé quand ces fonctionnalités seront disponibles sur les iPhones ou les appareils Android. Selon la société, l'introduction des fonctionnalités aura lieu « dans les prochaines semaines ». dpa