Un supermarché renommé met plus de 72 jours à payer ses employés

Sans salaire, sans sécurité sociale, sans licenciements, le syndicat Justo & Bueno, qui a attendu plus de 72 jours, a lancé l'alerte pour la mobilisation et les actions de défense des revenus d'eux et de leurs familles.

De cette manière, il a déclaré qu'ils avaient tenu des réunions les 28 mars, 4 avril et 11 avril de cette année avec le ministère du Travail, la Surintendance des entreprises et l'entreprise où ils ont reçu des informations concernant la crise économique « et leur défaut de paiement des crédits de travail, il est constaté que ces les rapports sur les délais d'entrée d'un investisseur international auraient été retardés semaine après semaine sans être respectés et, sans préciser une date précise et définitive pour le paiement des salaires, de la sécurité sociale, des règlements, des dotations et des licenciements ».

Le syndicat a également ajouté que lors de la dernière réunion, il n'avait pas reçu d'informations réelles et concrètes qui permettraient d'obtenir une date de paie précise.

La chaîne commerciale Fair & Bueno a commencé ses activités en Colombie il y a six ans pour concurrencer dans le format « hard discount ».

Au cours des cinq dernières années, elle s'est développée et compte actuellement plus de 1 000 magasins dans tout le pays, un portefeuille de plus de 600 produits et une masse salariale de près de 16 000 employés.

Il convient de noter que le 19 janvier, la surintendance des entreprises a admis Justo & Bueno au processus de réorganisation, afin de « normaliser ses relations de crédit commercial et de procéder à une restructuration opérationnelle, administrative, d'actif ou de passif ».

Justo & Bueno a dénoncé la saisie de leurs comptes bancaires par des juges, raison pour laquelle le plan de réorganisation des activités en place depuis janvier dernier a été affecté.

Selon Justo & Bueno, ses comptes bancaires ont été soumis à des embargos injustes, ce qui est contraire à la loi 1116 sur la réorganisation des entreprises, car cela entrave son fonctionnement et affecte la nationalisation des ressources par ses investisseurs.

La rétention des ressources de l'entreprise grâce à ces mesures empêche notamment le paiement des salaires à ses employés, tout en entravant le flux de ressources pour le paiement du loyer des locaux en exploitation.

De même, l'administration de Justo & Bueno a dénoncé d'autres actions qui vont à l'encontre du processus de récupération. Il s'est plaint que certains magasins opérant à l'échelle nationale ont connu des pannes d'électricité et d'eau en raison de dettes antérieures au début du processus, ce qui ne correspond pas non plus aux règles du jeu qui sont établies.

La chaîne a averti que malgré les situations défavorables auxquelles elle est confrontée, elle maintient son réseau de magasins actif et a déclaré que la société enregistrait le réapprovisionnement des magasins, le retour des clients et une augmentation des ventes.

