Survivor Mexico : ce que l'on sait de la troisième saison

L'émission de télé-réalité sur la survie aura une troisième saison

Le 13 avril, la troisième saison de Survivor Mexico a été confirmée, une émission de télé-réalité TV Azteca enregistrée sur les plages de la République dominicaine et le gagnant gagne environ 2 millions de pesos.

« Un voyage dans des conditions extrêmes, où seuls les braves pourront survivre ou devront fuir...

Dans les publications de Survivor Mexico, un petit clip a été partagé dans lequel les meilleurs moments de la deuxième saison de cette émission de télé-réalité ont été montrés, qui s'est terminé le 15 août 2021.

Bien qu'il n'y ait pas encore de participants confirmés ni de date de sortie, il est probable que la troisième saison de Survivor Mexico sortira dès la fin de La Voz Kids et pourrait même être diffusée simultanément.

Dans l'aperçu, la voix de Carlos Guerrero Warrior est entendue, de sorte que le commentateur sportif jouera à nouveau le rôle de chef d'orchestre. Au cours de la première saison, Arturo Islas était chargé de guider les concurrents.

En revanche, l'ancien candidat Gary Centeno a commenté le post Instagram « Que arda », bien qu'il n'ait pas précisé s'il reviendrait à la saison ou s'il était simplement excité par la nouvelle édition.

Officiellement, il n'est pas encore confirmé qui seront les participants ni comment ils seront sélectionnés, mais à la fin de 2021, Flor Rubio a assuré que la troisième saison de Survivor Mexico, qui vise la modalité « vengeance », où plusieurs des membres des saisons précédentes pourraient revenir pour obtenir sa deuxième chance et ainsi se venger de certains de ses anciens collègues.

Il convient de noter que la deuxième saison de Survivor Mexico a été pleine de drames, certains concurrents ayant marqué dès le début leur désir de controverse - comme Bella de la Vega et Gabo Cuevas -, d'autres ont créé une tribu alternative appelée « Hyènes », d'autres ont formé une « équipe de rêve » pour sélectionner ils considéraient qu'ils étaient vraiment aptes à la concurrence et ont même établi des « taxes ».

À l'époque, les fans de la série télé-réalité ont commencé à spéculer sur Pato Araujo, Aristeo Cázares et d'autres concurrents d'Exatlon en tant que participants possibles à Survivor. Sandra Smester, directrice générale du contenu et de la distribution de TV Azteca, a nié l'information et assuré qu'ils n'étaient pas encore en cours de casting.

« Bonjour, je pense que tu es un peu pressé. On n'est pas encore au casting. Merci pour la promotion et le soutien », a-t-il écrit en réponse à un compte qui sécurisait les informations des membres.

Quelques instants plus tard, il a continué à nier tout ce qui circulait sur internet depuis les déclarations de Flor Rubio : « Non, elles ne sont pas envisagées pour Survivor. Ce sont des athlètes incroyables et formidables et les champions de l'Exathlon. Mais bientôt, ils connaîtront les noms, les salutations », a conclu Smester.

Bien que cela puisse aussi être une coïncidence, Flor Rubio était chargée d'annoncer les meilleurs spoilers sur les émissions, en 2021, elle avait raison que Roberto Carlo resterait l'hôte de La Más Draga 4, un teaser qui s'est avéré réel.

Qu'est-ce que Survivor Mexico

Dans Survivor Mexico, un groupe de 10 à 16 personnes est divisé en deux tribus, lors de la saison 2021, les équipes étaient des Jaguars, représentés en jaune et des Falçons, représentés en vert.

Chaque tribu doit choisir un chef et parcourir différents circuits, mais tout cela ajoute au désespoir du manque de nourriture, à apprendre à vivre avec ses pairs indépendamment de leurs idéologies, à résoudre les conflits, à faire face au changement climatique, à continuer à courir même avec des blessures et à accepter qu'ils n'auront probablement pas l'abri le mieux équipé chaque semaine.

Sur TV Azteca, les « jours de la semaine » sont destinés à montrer l'évolution des différents défis et tests alors que chaque dimanche il y a une élimination.

CONTINUEZ À LIRE :

Pourquoi Jorge Ortín a-t-il subi une intervention chirurgicale après sa participation à Survivor Mexico ?