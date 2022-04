Senamhi : obtenez les prévisions météo pour aujourd'hui Thursday, April 14, 2022

Le premier des quatre jours commence au cours duquel plusieurs citoyens profiteront de l'occasion pour faire une pause. Ils doivent donc tenir compte de ces prévisions avant de décider comment passer le long week-end. À Lima, le Service national de météorologie et d'hydrologie du Pérou (Senamhi) a prédit En ce qui concerne la température minimale, il a été noté qu'elle serait de 14° C et qu'il y aura un ciel partiellement nuageux le matin variant à un ciel clair vers midi avec une tendance à un ciel partiellement nuageux au coucher du soleil.

Dans l'ouest de Lima, la température maximale atteindrait 22° C, tandis que le minimum serait de 17° C. Un ciel nuageux est attendu le matin variant à un ciel partiellement nuageux entre le ciel avec des nuages épars vers midi, un ciel partiellement nuageux au coucher du soleil.

« Depuis le 16 mars, nous avons une augmentation des vents qui affectent la température et aident à se rafraîchir. Ces vents ont cette sensation de froid parce qu'ils viennent des montagnes. Les citoyens doivent prendre leurs précautions : portez toujours une veste ou un pull, l'arrivée de l'automne apporte toujours du brouillard, de la bruine et de la pluie, surtout en juin lorsque nous sommes au bord de l'hiver », a déclaré Senamhi à propos des changements de comportement climatique peu après le début de la nouvelle saison.

« Le phénomène La Niña est présent dans l'océan Pacifique central, entre les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Indonésie, mais pas entièrement sur la côte péruvienne. Les caractéristiques du climat que nous présentons ne font pas toujours référence à « La Niña ». Pour le moment, nous sommes dans des conditions neutres », a déclaré Tania Ita, spécialiste de la sous-direction de la prévision climatique de Senamhi, à propos des changements graduels.

LE FROID SUIVRA

De plus en plus de personnes portent des vêtements pour se réchauffer du froid. Compte tenu de cela, Senamhi a signalé que des températures nocturnes inférieures à la normale continueront de se produire jusqu'au dimanche 17 avril sur la côte de Libertad jusqu'à Tacna. Les spécialistes de l'institution ont souligné que cela était dû à la faible température de surface de la mer le long de la côte péruvienne et à un plus grand afflux de vents venant du sud. Cela provoquera le rhume pendant la nuit, tôt le matin et tôt le matin.





Ces derniers jours, les stations Callao et Jesús María del Senamhi ont enregistré des températures diurnes inférieures à la normale dans les zones susmentionnées de la ville. Cela s'est produit au cours de la saison d'automne. Le même phénomène a été enregistré dans les régions du centre de Lima, ce qui oblige les citoyens à prendre les mesures nécessaires. Malgré cela, l'institution recommande de porter un intérêt particulier aux effets négatifs des rayons UV et de les prévenir avec les soins nécessaires.

Les températures sont attendues autour de 16° C et 18° C à La Libertad, entre 15° C et 18° C à Ancash, entre 14° C et 17° C à Lima, proches de 10° C à 13° C à Ica, Arequipa, Moquegua et Tacna. De plus, du brouillard/brouillard est prévu pendant la nuit et tôt le matin de Lima à La Libertad.

En outre, l'institution a indiqué que dans les régions d'Amazonas, d'Ayacucho, de Cusco, de Huánuco, de Junín, de Loreto, de Madre de Dios, de Pasco, de Puno, de San Martín et d'Ucayali, il y aurait des baisses de température, des rafales de vent et de pluie dans leurs zones de jungle. Le phénomène se fera sentir d'aujourd'hui 14 avril au samedi 16 avril.

