Pâques à Chincha : les plats et desserts typiques à déguster en ce moment

Il est toujours possible de déguster une cuisine péruvienne, en particulier pendant les vacances telles que le La semaine de Pâques. Ce sont des jours où les Péruviens et les touristes recherchent les meilleurs plats typiques pour savourer le goût de la cuisine nationale. Et Chincha se présente comme une destination idéale à cet effet.

Dans ce sens, il est idéal pour profiter des vacances (jeudi et vendredi) pour faire un voyage vers cette destination en famille ou entre amis. Et comme la nourriture est un élément essentiel pour connaître un endroit, voici ce que l'on peut trouver à Chincha. Apprenez à le connaître dans la note suivante.

CUISINE À CHINCHA

La cuisine chinchana a la carapulcra comme porte-étendard avec une délicieuse soupe sèche. De plus, lorsqu'il est servi ensemble, le plat est appelé « tache de poitrine ». À noter également la chèvre et le lapin secs, le chupe et le cebiche de moules, la viande hachée de dinde, le locro à la citrouille, les tamales, les anticuchos et les humitas de maïs.

En revanche, dans les desserts, les favoris sont la gelée de nèfle, les coings pilés, les figues vertes et les prunes sucrées, les haricots filtrés et les picarones.

Carapulcra avec sopa seca

C'est un plat typique de la côte péruvienne, un plat préparé avec du porc, du poulet ou les deux, du persil et toujours un délicieux piment à manger à la maison. Cependant, puisque vous partez en voyage en ville, recherchez un « point » où vous êtes sûr de profiter de ce repas. Je me souviens des conseils de Luis « Cuto » Guadalupe pour essayer ce plat, et quoi de mieux que de connaître une partie du Pérou.

La carapulcra y la soca seca se han convertido en platos tradicionales de la gastronomía criolla.

Seco de Cabrito

Le Seco est l'un des plats les plus représentatifs du nord du Pérou avec quelques variations selon les régions, où l'ingrédient principal est la viande tendre du chevreau et il est servi avec des haricots assaisonnés d'oignons et d'ail. Cependant, il est également présent à Chincha. Il est principalement consommé pendant les vacances populaires et familiales, et Pâques ne fait pas exception.

Seco de cabrito

Ceviche de Mejillones

C'est encore la saison estivale et quelle meilleure façon de se rendre à Chincha et d'essayer un ceviche de moules. Il contient de l'oignon rouge, du jus, des feuilles de coriandre, du poivre et ce mollusque. Tout pour profiter en famille.

Cebiche de mejillones

Picadillo de Pavo

Il contient du riz, des pommes de terre et des légumes qui accompagnent la dinde hachée. C'est différent de ce que l'on mange habituellement à Noël. N'oubliez pas que ce plat est connu en chincha.

Picadillo de pavo

Jalea de Nispero

Également connue sous le nom de confiture de nèfle. Il est idéal pour profiter de ce fruit lorsqu'il est en saison. Le néflier est un fruit contenant une grande quantité de pectine, une fibre naturelle qui permet à la confiture de s'épaissir une fois froide. De plus, il contient des vitamines, des minéraux et des tanins, ce qui en fait un aliment très nutritif et complet.

Jalea de níspero

Coing martelant

Bonbons aux coings, un post que vous pourrez essayer après un délicieux déjeuner à Chincha. Bien qu'elle soit originaire de Grèce, d'où elle s'est répandue dans des pays tels que l'Espagne et le Portugal, c'est dans la « Vallée de la joie » que cette recette qui ravit et conquiert les palais est sauvée et préservée. Essayez-le lors de votre voyage.

Machacado de membrillo

