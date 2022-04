Musk lance une offre de 43 000 millions de dollars américains pour acheter Twitter

(Bloomberg) — Elon Musk a soumis une offre « meilleure et finale » pour acheter Twitter Inc., disant que la société a un potentiel extraordinaire et qu'il est la bonne personne pour le débloquer.

La personne la plus riche du monde offrira 54,20$ en espèces, ce qui représente une prime de 54 % par rapport au cours de clôture du 28 janvier et une valeur d'environ 43 milliards de dollars américains. Les actions de la société de médias sociaux ont grimpé en flèche de 18 % lors des opérations de préouverture.

Musk, 50 ans, a annoncé l'offre jeudi lors d'une présentation à la Securities and Exchange Commission américaine, après avoir rejeté une éventuelle position au conseil d'administration de la société. Le milliardaire, qui contrôle également Tesla Inc., a révélé pour la première fois le 4 avril qu'il détenait une part d'environ 9%. Les actions Tesla ont chuté de près de 1,5% lors de la négociation pré-ouverture en raison de la nouvelle.

L'offre est la plus récente saga de la relation volatile de Musk avec Twitter. L'exécutif est l'un des personnages les plus connus de la plateforme, et il tweete souvent des mèmes et des ridicules aux plus de 80 millions d'abonnés de @elonmusk. Il s'est exprimé ouvertement sur les changements qu'il aimerait imposer à la plateforme de médias sociaux, tandis que l'entreprise lui a offert un poste au conseil d'administration à la suite de l'annonce de sa participation, qui a fait de lui le plus gros actionnaire individuel.

Après que sa participation a été rendue publique, Musk a immédiatement commencé à proposer des changements possibles à d'autres utilisateurs, de la transformation du siège de Twitter à San Francisco en refuge pour sans-abri et de l'ajout d'un bouton d'édition pour les tweets à l'octroi de marques de vérification automatique aux utilisateurs premium. Un tweet suggérait que Twitter était peut-être en train de mourir, étant donné que plusieurs célébrités avec un grand nombre d'abonnés tweetaient rarement.

Insatisfait de l'influence d'être le plus gros investisseur de Twitter, il lance désormais une acquisition totale, étant l'une des rares personnes à avoir les moyens de le faire. La fortune de Musk s'élève actuellement à environ 260 milliards de dollars selon l'indice des milliardaires de Bloomberg, tandis que la valorisation boursière de Twitter est d'environ 37 milliards de dollars.

Dans une lettre au conseil d'administration de Twitter, Musk a dit croire que Twitter « ne prospérera pas ou ne servira pas l'impératif social [de la liberté d'expression] dans sa forme actuelle. Twitter doit se transformer en entreprise privée. »

Il est peu probable que l'acquisition soit un long processus. « Si l'accord ne fonctionne pas, puisque je ne fais pas confiance à la direction ou que je pense qu'il peut entraîner le changement nécessaire sur le marché public, je devrais reconsidérer ma position en tant qu'actionnaire », a déclaré Musk.

Musk a informé le conseil d'administration de Twitter au cours du week-end précédent qu'il pensait que la société devrait être retirée de la bourse, selon le communiqué d'aujourd'hui.

L'offre de 54,20$ par action est « trop faible » pour que les actionnaires ou le conseil d'administration l'acceptent, a déclaré Adam Crisafulli de Vital Knowledge dans un rapport, ajoutant que les actions de la société atteignaient 70 dollars de moins qu'il y a un an.

Musk a engagé Morgan Stanley en tant que conseiller pour l'acquisition. Le prix de l'offre comprend également le numéro 420, largement reconnu comme référence codifiée à la marijuana. Il a également choisi 420$ comme cours de l'action pour l'introduction en bourse potentielle de Tesla en 2018, une décision qui lui a valu un examen minutieux de la part de la SEC.

