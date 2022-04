Malgré la controverse suscitée par la fête prénatale de la sœur de Patricio Parodi, Luciana Fuster semble l'avoir minimisée et a clairement indiqué qu'elle vivait l'un de ses meilleurs moments avec le garçon de la réalité.

L'influenceuse était le 13 avril dans le programme En Boca de Todos pour participer à une séquence amusante de questions et réponses, où elle n'a pas hésité à crier l'amour qu'elle se sent pour le membre d'Esto est Guerra.

Tout a commencé lorsque le pilote Ricardo Rondón lui a demandé : « Êtes-vous ravi, excité ou amoureux (avec Patricio Parodi) ? » , a demandé le présentateur et quelques secondes plus tard, le mannequin a répondu en surprenant tout le monde.

« En ce moment, je peux dire que c'est un mélange entre les trois (enchanté, excité et amoureux). Je pense que tout a des étapes, mais c'est très agréable quand un peu de tout se réunit », a déclaré la fille de la réalité.

Sa réponse a été remise en question par Gino Pesaressi, qui lui a dit qu'elle était apparemment un peu confuse. Cependant, elle n'a pas hésité à le quadriller et à lui dire que le seul confus c'est lui qui défend ainsi sa romance avec le mannequin.

Pour sa part, Tula Rodríguez a souligné que l'amour est un très beau sentiment. Rappelons que la conductrice a toujours montré qu'elle aimait écouter les histoires sentimentales des autres.

Il est à noter que jusqu'à présent, aucun d'eux n'a rendu publique d'annonce officielle dans leur relation, mais ils n'ont plus peur de partager des photos et des vidéos sur leurs réseaux sociaux où ils sont de plus en plus vus amoureux.

Luciana Fuster dit qu'elle est « amoureuse, excitée et ravie » de Patricio Parodi. VIDÉO : America TV

QUE S'EST-IL PASSÉ À LA BABY SHOWER DE LA SŒUR DE PATRICIO

Samedi dernier, le 09 avril, la sœur de Patricio Parodi, Majo Parodi, a célébré la baby shower de son bébé Aitana avec sa famille et ses amis proches. Flavia Laos y a participé en tant qu'invitée, tout comme Luciana Fuster, partenaire actuelle du reality boy. Cependant, la membre d'Esto es Guerra s'est distinguée par son absence dans les photographies que sa belle-sœur a téléchargées sur ses réseaux sociaux.

Grâce au compte Instagram des jumeaux, la sœur de 'Pato' Parodi a posté les faits saillants de l'événement, où on la voit poser à côté de la décoration, casser le gâteau et ouvrir quelques cadeaux. Il a également mis en ligne un résumé vidéo de tout ce qui s'est passé ce jour-là, mais un détail a attiré l'attention des utilisateurs.

Il arrive que Luciana Fuster n'apparaisse pas dans cette publication, bien qu'elle ait téléchargé des photos et des vidéos sur ses réseaux pour prouver qu'elle avait assisté à la baby shower de sa désormais belle-sœur. Il est à noter qu'il n'apparaissait pas non plus sur la photo de groupe, où Majo a dit avoir posé « avec des gens que j'aime beaucoup », où apparaît Flavia Laos.

Cependant, quelques heures plus tard et après la pluie de critiques des fans de Luciana, Majo Parodi a même publié une image posant avec les reality boys et a clairement indiqué qu'il voulait télécharger ces photos auparavant, mais qu'il ne pouvait pas en raison du grand nombre d'images qu'il avait. « J'aimerais tous les partager, mais ils sont infinis », a-t-il écrit.

Compte tenu de cela, les fans du couple ont remercié Majo d'avoir précisé qu'il n'avait pas de mauvaise relation avec sa belle-sœur. Cependant, d'autres internautes ont affirmé que ce post était fait avec « obligation », puisque Luciana aurait pu être blessée en ne se voyant dans aucune image.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

CONTINUEZ À LIRE