L'humble réaction du résident à la tiradera qui lui est dédiée par Pharaon Love Shady

Après le scandale entre Residente et J Balvin, Pharaoh Love Shady a sorti une chanson destinée au rappeur. Vidéo : YouTube/Pharaoh Love Shady.

Le chanteur d'Arequipa Faraón Love Shady a sorti cette semaine une chanson qui a soulevé la controverse. Habitué à viraliser ses rangs en raison de ses paroles explicites, le Péruvien a décidé cette fois de s'en prendre au rappeur portoricain René Pérez 'Residente', connu pour son groupe Calle 13. Ce qui est drôle, c'est que les « prétendus » lésés « ont répondu poliment à l'attaque.

Cette « tiradera », comme on appelle les chansons qui attaquent un autre artiste, est produite en réponse à une attaque lancée par le Portoricain il y a quelques semaines contre le Colombien J Balvin. Qu'est-ce que Pharaon doit faire dans cette affaire ? Peu ou rien. La vérité est qu'il a réussi à attirer l'attention avec sa dernière chanson intitulée 'Rip [R] esentido'.

Sur YouTube, la chanson compte déjà plus de 2,5 millions de vues, et Pharaon a également téléchargé le matériel sur son compte Instagram. C'est précisément là que Residente a réagi à la tiradera. « Vous êtes le meilleur... 🙌 Je suis votre fan 🔥 Continuez à le faire dur et à écrire », a déclaré le Portoricain au Péruvien.

LA « TIRADERA » CONTRE LES RÉSIDENTS

Après avoir posté sur son Instagram un objectif de sortie de la 'tiradera', Love Shady s'est préparé à sortir la chanson qui est sortie aujourd'hui, le 12 avril, dans l'après-midi. Intitulé « Rip [R] esentido » avec des messages directs au rappeur, qui est déjà devenu viral sur les réseaux sociaux.

« Le pire jury de la bataille des coqs, ce ne serait rien si vous n'étiez pas pour White Lion /Dans le passé, vous disiez que vous étiez autiste, juste pour dissimuler votre fanatisme communiste. Je sais qu'au fond vous êtes aussi raciste, rappelez-vous que Chavez était aussi un terroriste /Quel était René, vous connaissez les types, vous prenez un visage pour les pauvres, mais vous vivez comme des riches », sont quelques-unes des phrases de la chanson qui est tendance sur Youtube et a rapidement dépassé les 200 000 vues. Ils ont également laissé des mèmes devenus viraux sur Twitter.

CONTINUEZ À LIRE :