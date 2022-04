Les opérateurs ont tort sur la trajectoire des taux de la Fed : BlackRock

(Bloomberg) Les stratèges du plus grand gestionnaire d'actifs du monde défient les opérateurs qui parient que la Fed augmentera ses taux à environ 3 % l'année prochaine et soutiennent que les décideurs monétaires augmenteront les coûts d'emprunt à 2 %, mais ils n'iront pas beaucoup plus loin.

Une hausse trop intense des taux pour lutter contre la hausse du coût de la vie pourrait être contre-productive, selon le BlackRock Investment Institute, qui estime que la réduction de l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed pourrait ramener le chômage à près de 10 %, selon la relation historique entre l'inflation et emploi.

Il

est peu probable que ce soit un scénario que souhaite la Fed, et cela signifie qu'elle finira par « choisir de vivre avec l'inflation », a déclaré Alex Brazier, directeur adjoint de l'institut, notant que l'inflation est actuellement davantage tirée par les contraintes de l'offre que par la demande.

Les données de cette semaine ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 8,5 % en mars, soit le chiffre le plus élevé depuis 1981. Historiquement, cet indicateur a été supérieur d'environ 40 points de base à la mesure préférée de l'inflation par la Fed sur laquelle repose son objectif de politique monétaire.

L'

opinion de BlackRock selon laquelle la Fed va vivre avec l'inflation souligne sa position de sous-pondération des obligations. Les stratèges considèrent que le taux neutre - un niveau qui ne stimule ni ne ralentit l'économie - se situe autour de 2 % à 2,5 %, en partie en raison de l'hypothèse que les hausses de prix atteindront bientôt un sommet et se modéreront progressivement.

Le gestionnaire d'actifs s'attend à ce que l'inflation se stabilise autour de 3 %, ce qui reste supérieur à l'objectif de la Fed et à sa moyenne sur 10 ans. Il n'a pas fourni de calendrier précis pour les prévisions.

Alors que les responsables de la Fed analysent où pourrait se situer leur taux politique neutre à long terme, les marchés monétaires ont récemment actualisé les taux à 3,2 % l'an prochain, et l'économiste en chef de Goldman Sachs Group Inc., Jan Hatzius, a déclaré la semaine dernière que la Fed pourrait avoir besoin d'augmenter ses taux à plus de 4 %.

« Le marché escompte maintenant un scénario dans lequel les banques centrales non seulement normaliseront les taux, mais supposeront qu'elles iront plus loin et appuieront sur le frein monétaire », a déclaré M. Brazier. « C'est loin d'être certain, car la nature de cette inflation tient au fait qu'elle est dictée par l'offre. »

Brazier a déclaré que les dernières projections de la Fed confirmaient le point de vue selon lequel elle n'était pas prête à détruire la demande ou les emplois pour réduire l'inflation. Alors que la banque centrale a révisé ses prévisions d'inflation à la hausse, elle a maintenu le taux de chômage stable à environ 3,5 % et une croissance supérieure à la tendance.

Les derniers changements des cours obligataires ont contribué à accentuer légèrement la courbe, et le différentiel de rendement des billets entre 2 et 10 ans est passé à 33 points de base, contre moins 8 points de base au début du mois. L'écart, connu sous le nom de prime à terme, pourrait augmenter à mesure que le marché s'adapterait aux concessions de politique monétaire de la Fed, a déclaré Brazier.

« Choisir de lutter contre l'inflation augmenterait le risque de récession, tandis que vivre avec l'inflation se traduirait par une inflation plus persistante. Le marché escompte une certaine probabilité que la Fed lutte contre l'inflation plutôt que de vivre avec l'inflation », a déclaré M. Brazier.

Les

Les stratèges de BlackRock disent que les traders se trompent sur la trajectoire des taux de la Fed

