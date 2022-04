Les fans de Daddy Yankee ont réagi avec des mèmes aux échecs de la prévente de billets pour les concerts de Guadalajara et Monterrey

Daddy Yankee, l'un des plus grands exposants du reggaeton, un genre musical devenu populaire ces dernières années et qui a inspiré de nombreux artistes, même européens, a annoncé sa retraite et avec elle, quelle sera sa dernière tournée internationale qui comprendra le Mexique

Le chanteur portoricain a annoncé les dates des derniers concerts de sa carrière au Mexique, des événements qui ont fait l'objet de modifications et qui incluent actuellement les États de Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Mexico, Veracruz et Quintana Roo.

Le mardi 12 avril et le mercredi 13 avril, la prévente des billets pour leurs concerts à Monterrey (24 novembre) et à Guadalajara (26 novembre) a commencé, ce qui, selon les utilisateurs, a présenté des erreurs et des inconvénients lors de l'achat de billets via Funticket, la page chargée de la vente.

Los fans del “Big Boss” ansiaban verlo por última vez en los escenarios, por lo que los memes en Twitter también estuvieron dedicados a los buenos deseos para conseguir entradas (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Les adeptes de l'artiste ont rapidement exprimé à travers les réseaux sociaux leur agacement et leur désespoir d'avoir un endroit où voir l'artiste Gasoline pour la dernière fois sur les scènes mexicaines. Face à la saturation imminente du site, ses fans ont tendance à son nom sur la plateforme Twitter avec le hashtag #daddyyankee.

Les internautes ont rapporté que Funticket avait activé un compteur du montant restant jusqu'à la vente, qui est tombé quelques minutes avant la fin du compte à rebours, provoquant des mèmes sur le réseau social car ils ont réalisé que certains utilisateurs royaux et tapatios « ressemblent à des clowns » parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir les billets acclamés.

Cependant, le compte à rebours n'était pas le seul problème. Les abonnés de Daddy Yankee se sont également plaints que la plateforme avait commencé à le rediriger vers une autre page, en plus de demander à ne pas partager d'informations privées, ce qui a effrayé ceux qui voulaient effectuer le paiement par carte électronique.

Fanáticos denunciaron la caída de Funticket con memes a través de Twitter (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Raymond Ayala, plus connu sous le nom de Daddy Yankee, est un artiste reggaeton originaire de Porto Rico, dont l'héritage est vaste et l'un d'entre eux peut-être le plus important est d'avoir été le premier artiste urbain à avoir reçu le Billboard Hall of Fame Award.

Il a été le moteur de chansons telles que Rompe, Petrol, Ella me lifted, Dura et Despacito, en plus d'avoir vendu plus de 17 millions d'albums et placé 84 chansons au palmarès Billboard Hot Latin Songs, avec sept n°1 et 36 dans le Top 10.

Il a également été le premier artiste reggaeton à faire une performance live sur la scène du Billboard, ce qui a sans aucun doute ouvert un grand pas pour les artistes urbains, puisque personne n'avait jamais été présent à la cérémonie de remise des prix auparavant. Également appelé Big Boss, a été honoré au Billboard Hall of Fame.

Il a également ouvert la voie à la musique urbaine au Billboard, remportant 10 Guinness Records, 20 Billboard Music Award, 26 Billboard Latin Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 7 Latin Grammy Awards et 3 American Music Awards.

Il est actuellement l'un des plus grands influenceurs de la musique urbaine, considéré comme une légende vivante.

Además, seguidores mostraron su emoción por ser uno de los últimos conciertos del puertorriqueño, quien en marzo, ha anunciado su retiro de los escenarios (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Le 20 mars 2022, à travers une vidéo publiée sur son compte YouTube, l'artiste a remercié ses fans pour le soutien qu'il a reçu au cours de tant d'années de carrière et a annoncé ce qui était déjà spéculé, sa retraite définitive de la scène.

Il a indiqué que ce serait la fin de sa dernière tournée dans plus de 10 pays. Cette tournée s'appelle « The Last Tour » et débutera en août et se terminera en décembre 2022. Il y a exactement 14 pays que les Portoricains visiteront, selon son propre site Web.

