Les fans d'América de Cali sont très heureux depuis que le retour d'Alexandre Guimarães a été officialisé, car sa première expérience en tant qu'entraîneur de l'équipe écarlate a été très bonne, avec laquelle il a été sacré champion du tournoi qui s'est terminé en 2019.

Cependant, Juan Carlos Osorio (ancien entraîneur) a quitté le club dans une situation plutôt critique, car sous ses ordres, ils n'ont réussi à obtenir que 15 points, le produit de quatre victoires, trois nuls et six défaites.

En outre, le stratège de la risaralda n'a pas réussi à réaliser une idée de jeu collectif dans l'Amérique de Cali, ses rotations constantes l'empêchant. C'est pourquoi les partisans et les directives des « diables rouges » n'auront pas une main forte avec le nouveau personnel d'entraîneurs pour le reste du tournoi.

Cela a été annoncé par Tulio Gómez, le principal actionnaire de « la mechita », qui en a parlé avec le journaliste Carlos Arturo « Petiso » Arango et a révélé qu'Alexandre Guimarães n'avait pas l'obligation de se qualifier pour les derniers coups de circuit.

Les fans ont également exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux et ont montré leur soutien au travail de « Guima », à qui ils ont une affection très particulière, car en plus du titre qu'ils ont donné à l'institution il y a quelques années, il a également promu la carrière de joueurs devenus des icônes, tels que Duván Vergara, Michael Rangel et Yesus Cabrera, eux-mêmes qui ont donné naissance à des équipes venues de l'étranger : Monterrey (Mexique), Mazatlan (Mexique) et Cuiabá (Brésil), respectivement.

Par ailleurs, il a prévenu que la sanction par laquelle America de Cali ne pourra pas embaucher de joueurs le semestre prochain, limitera également le travail de son nouveau timonier.

L'entraîneur de 62 ans a correspondu à l'affection des supporters et, malgré les limites et les difficultés qu'il a, il a assuré que tant qu'il y aura des possibilités mathématiques, il se battra pour la qualification.

De même, il a déclaré qu'il appréciait beaucoup l'institution et c'est pourquoi il livrera tout le nécessaire pour répondre aux souhaits des fans.

L'Amérique de Cali cherchera à entrer dans « les huit » et pour cela, elle devra ajouter trois points aux engagements restants contre son rival, Jaguares, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto et Unión Magdalena.