Les actions chutent ; les paris belliqueux de la Fed augmentent les rendements obligataires

(Bloomberg) Les actions ont chuté après que les rendements du Trésor ont progressé en raison des spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale augmentera ses taux de manière agressive pour faire face à des décennies d'inflation élevée. L'expiration des options pourrait avoir amplifié les mouvements boursiers jeudi.

Twitter Inc. a clôturé en baisse après que le milliardaire Elon Musk eut exprimé des doutes quant à savoir s'il réussira avec son offre de rachat du géant des réseaux sociaux, tout en citant un « plan B » au cas où son offre ne serait pas acceptée. Le spectre de la hausse des coûts d'emprunt a plongé les entreprises technologiques sensibles aux frais, ce qui a entraîné les pertes du S&P 500. Les rendements à 10 ans aux États-Unis ont dépassé 2,8 % et le dollar a progressé après que le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que l'accélération du rythme des ajustements pour inclure des hausses de moitié - les augmentations de points de pourcentage constituent une « option raisonnable ».

Voici quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

S&P 500 a chuté de 1,2 % à 16 h, heure de New York

Le Nasdaq 100 a chuté de 2,3 %

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,3 %

L'indice MSCI World a chuté de 0,7 %

Devises

The Bloomberg L'indice Dollar Spot

augmenté de 0,5 %

L'euro a chuté de 0,6 % à 1,0825 $US

La livre sterling a chuté de 0,3 % à 1,3076 $US

Le yen japonais a chuté de 0,3 % à 125,95 par dollar

Obligations Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a progressé de 13 points de base à 2,83 %

Le rendement des obligations à 10 ans de l'Allemagne a augmenté de huit points de base à

0,84 %

Le rendement des obligations britanniques à 10 ans a augmenté de neuf points de base à 1,89 % Matières premières

brut West Texas Intermediate a augmenté de 1,9 % à 106,20 $US le baril

Les contrats à terme sur or ont chuté de 0,5 % à 1 975,30$ l'once

