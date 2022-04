L'Allemagne a saisi un superyacht lié à un magnat russe proche de Poutine

El yate de lujo "Dilbar", totalmente cubierto, en el muelle Blohm+Voss en Hamburgo, Alemania, el 13 de abril de 2022. (Jonas Walzberg/dpa vía AP)

Les autorités allemandes ont saisi un superyacht à Hambourg après avoir déterminé qu'il appartenait à la sœur du Russe Alisher Usmanov, considéré comme « l'un des oligarques préférés de Poutine » et désigné comme son possible leader.

Le bureau de la police criminelle fédérale a déclaré mercredi qu'après des « enquêtes approfondies » et malgré « la dissimulation à l'étranger », il avait été en mesure de déterminer que le propriétaire était Gulbakhor Ismailova, la sœur d'Usmanov.

Le superyacht Dilbar est battant pavillon des îles Caïmans et est enregistré au nom d'une société à Malte, deux paradis bancaires où les milliardaires déposent souvent leur fortune. Il a été lancé en 2016 et avait un coût déclaré de plus de 648 millions de dollars.

La police a déclaré que les autorités allemandes travaillaient à Bruxelles pour veiller à ce que les sanctions de l'UE soient appliquées au propriétaire. Le bateau ne peut plus être vendu, loué ou déplacé, a-t-il ajouté.

Vladimir Putin y Alisher Usmanov (Reuters) REUTERS

Les États-Unis et l'UE ont annoncé le mois dernier des sanctions économiques contre Ousmanov, un magnat de la métallurgie, pour sa relation avec le président russe Vladimir Poutine, et en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

Début mars, l'Italie a saisi un bien d'une valeur d'environ 17 millions d'euros (18,5 millions de dollars) à Usmanov.

Ousmanov, que les Etats-Unis considèrent comme « l'homme de front » du président russe Vladimir Poutine, a assuré trois semaines plus tard avoir mis nombre de ses actifs et biens au Royaume-Uni entre les mains de trusts avant d'être sanctionné par ce pays.

(Reuters) REUTERS

Le porte-parole de ce magnat de l'industrie métallurgique - dont la fortune londonienne avoisine les 18,4 milliards de dollars - a expliqué que la plupart de ses biens au Royaume-Uni, dont un somptueux manoir du nord-ouest de Londres, « ont été transférés il y a longtemps à des fiducies irrévocables ». « À partir de ce moment-là, Usmanov n'était plus son propriétaire (des marchandises), il ne pouvait pas les gérer ou négocier leur vente, mais il ne pouvait les utiliser que pour le loyer. Il a pris sa retraite en tant que bénéficiaire et a fait don des droits des bénéficiaires à sa famille », a-t-il dit.

(Avec des informations provenant de l'AP et de l'EFE)

CONTINUEZ À LIRE :

L'OSCE a déploré la destruction de lieux de culte en Ukraine et a demandé à Moscou de promouvoir un dialogue pacifique.