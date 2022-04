La Colombie terminera Pâques sous la pluie, selon Ideam

Selon l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales (Ideam), des conditions nuageuses et pluvieuses sont attendues dans tout le pays pour le reste de Pâques. Selon l'entité, jusqu'au 17 avril, des pluies sont attendues, en particulier dans la région du Pacifique, au sud de la région des Caraïbes et au centre, au nord et à l'ouest des Andes.

Selon l'Institut, il est probable que, pendant le reste de cette semaine, les précipitations augmenteront progressivement dans le pays, notamment le samedi 16 et le dimanche 17 avril.

Dans le cas de l'archipel de San Andrés et Providencia, le responsable a indiqué que, pendant le reste de Pâques, un temps sec est prévu, bien qu'Ideam n'exclut pas des pluies à court terme tout au long du week-end.

Il convient de rappeler que dans la mer des Caraïbes colombiennes, l'alerte orange est maintenue en raison des vents forts et des hautes vagues, en particulier en haute mer. Au vu de l'avertissement, Ideam a recommandé aux autorités ainsi qu'aux voyageurs et aux résidents de la région de se tenir au courant des informations qu'ils émettent auprès de l'entité, afin d'éviter toute urgence.

Contre les prévisions pour la région andine, l'Institut a annoncé qu'il y aurait des pluies d'intensité variable l'après-midi, la nuit et les premières heures, en particulier dans les départements d'Antioquia, Norte de Santander, Santander, au nord de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío et Tolima.

Pour la savane de Bogotá, de légères pluies sont estimées les jeudis et vendredis saints. Les précipitations les plus persistantes se produiront dans l'ouest et le nord de la ville, entre l'après-midi et le soir de ces jours-là. En outre, selon Cadena, une activité électrique est attendue dans la capitale du pays.

Le responsable des prévisions chez Idream a également annoncé que, pour le reste de la Semaine Sainte, dans la région de l'Orénoque et de l'Amazonie, des conditions de pluie sont également prévues. Dans le cas d'Orinoquía, selon le responsable, des pluies d'intensité variable, avec une probabilité d'orage à partir de ce Vendredi saint, sont attendues dans certaines régions des départements de Meta, Arauca, Casanare et à l'ouest de Vichada.

« Pour l'Amazonie, les pluies d'intensité variable se poursuivront vers mercredi et vendredi saint sur des zones du piémont amazonien et des secteurs de Caquetá, Putumayo », a expliqué Cadena, ajoutant que les précipitations dans cette région auront tendance à diminuer au cours du week-end.

En ce qui concerne la région du Pacifique, l'Institut a indiqué que des pluies abondantes sont prévues dans les prochains jours, accompagnées d'orages l'après-midi, la nuit et aux premières heures du matin, en particulier dans les régions du Chocó, du sud de la Valle del Cauca, de l'ouest du Cauca et du nord-ouest de Nariño.

Imagen de archivo. Por cuenta de la primera temporada de lluvias que a traviesa Colombia en este 2022, en lo que va del mes de abril ya se han registrado 50 cierres totales en las vías colombianas, según el Invías.

Pendant la semaine de Pâques, l'Institut national des routes (Invías) a informé RCN Radio que, jusqu'à présent cette année, 225 fermetures totales et 247 fermetures partielles des couloirs routiers du pays ont eu lieu cette année, dont 50 fermetures totales et 51 fermetures partielles ont eu lieu au cours du mois d'avril.

Comme Invias l'a rapporté à la station de radio, avec une coupure le 12 avril, les fermetures signalées sur les routes colombiennes sont les suivantes :

- Passage restreint (selon horaire) dans le couloir routier Los Curos-Málaga (Santander).

- Passage sur une voie au kilomètre 54 de la route Orrapihuasi-Dépression El Vergel (Caquetá).

- Passage vers une voie de la route Dos y Medio-Otanche (Boyacá).

- Passage restreint sur la route Belén Sácama et la route Otanche-Chiquinquirá (Boyacá).

- Passage sur une voie sur les routes Santa Cecilia-Mumbu et Apia-La Virginia (Risaralda).

- Passage restreint sur les routes Balsillas-Santo Domingo et La Plata - Valence, sur la route Altamira - Gabinete, Puerto Nolasco - Nataga, à Paicol - Tesalia - Teruel (Huila).

- Fermeture partielle de la route Pipiral-Villavicencio (Meta).

- Passage restreint sur les routes La Lejía-Saravena et Ocaña-Sardinata (Norte de Santander).

- Passage à une voie unique sur la route La Vega-San Sebastián (Cauca).

- Passage restreint à une seule voie sur la route Túquerres - Samaniego, sur la route Pasto - Higuerones, sur la route Pasto - La Piscicultura, Junín - Pedregal (Nariño).

- Passage restreint à une voie sur la route Honda - Villeta touchée par un glissement de terrain entre-temps sur Tolima, sur la route Fresno - Mariquita (Cundinamarca).

Compte tenu de la première saison des pluies du pays et compte tenu des voyages qui auront lieu pendant la Semaine Sainte sur les routes colombiennes, Invías a recommandé aux utilisateurs de vérifier l'état de leurs véhicules avant de voyager et de toujours respecter les panneaux de signalisation et les mesures.

