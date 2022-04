La Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt et a déclaré qu'elle prendrait toute décision « progressivement et avec souplesse »

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del Banco Central Europeo frente a su sede en Fráncfort, Alemania, el 8 de diciembre de 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de laisser tous les instruments de politique monétaire inchangés, maintenant ainsi la feuille de route qu'il a modifiée en mars, bien que, comme nouveauté, il ait souligné que les futures décisions de politique monétaire seront prises avec « l'optionalité, le gradualisme et la flexibilité ».

Ainsi, l'entité monétaire réalisera des achats nets de 40 milliards d'euros (43 139 millions de dollars), qui tomberont à 30 milliards d'euros (32 354 millions de dollars) en mai et à 20 milliards d'euros (21,57 milliards de dollars) en juin. Après cette date, la BCE envisagera de finaliser les achats nets d'actifs dans le cadre du Programme d'achat d'actifs publics (APP) au cours du troisième trimestre, à condition que les données confirment les prévisions d'inflation à moyen terme.

Bien que la décision finale dépende de l'évaluation des perspectives, la BCE a souligné dans sa déclaration de jeudi que les données disponibles les plus récentes « renforcent les prévisions » selon lesquelles les achats se termineront au troisième trimestre.

Si la BCE met à zéro les achats nets d'actifs en PPP, ce sera la deuxième fois que cela se produira depuis qu'elle a lancé ce programme de relance en octobre 2014. Entre janvier et octobre 2019, la BCE a déjà arrêté les achats nets d'actifs, réinvestissant uniquement les échéances.

Quoi qu'il en soit, l'autorité monétaire est restée inchangée dans son engagement à réinvestir les échéances des actifs achetés dans le cadre de l'APP « pour une période prolongée » après le début de la hausse des taux d'intérêt.

TAUX D'INTÉRÊT

L'institut émetteur a maintenu inchangés les taux d'intérêt de référence de ses opérations de refinancement à 0 %, tandis que le taux de la facilité de dépôt restera à -0,50 % et le taux de la facilité de prêt à 0,25 %. Toutefois, les perspectives ont changé.

Tout ajustement du prix de l'argent aura lieu « à un moment donné » après la fin des achats nets d'actifs. De même, tout changement des taux d'intérêt « sera progressif ».

« La trajectoire des taux d'intérêt de la BCE continuera d'être déterminée par l'orientation prospective du Conseil des gouverneurs et par son engagement stratégique à stabiliser l'inflation de 2 % à moyen terme », a souligné l'agence.

Là où il n'y a pas eu de changement, c'est le programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP). Les échéances des actifs achetés dans le cadre du PEPP seront réinvesties jusqu'à la fin de 2024. En outre, en cas de nouvelle « fragmentation du marché », la BCE exécutera ces échéances avec « flexibilité » en termes d'horizon temporel, de classes d'actifs et de juridictions.

En ce qui concerne la liquidité des banques, l'entité basée à Francfort a indiqué qu'elle surveillerait les conditions de financement des banques afin de s'assurer que l'expiration des adjudications aux fins des TLTRO-III n'affecterait pas la transmission de sa politique monétaire.

« Le Conseil des gouverneurs est prêt à ajuster tous ses instruments dans le cadre de son mandat, en y intégrant de la flexibilité si nécessaire, pour s'assurer que l'inflation se stabilise à 2% à moyen terme », a conclu l'autorité monétaire.

INFLATION ET PIB

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a enregistré une hausse trimestrielle de 0,3 % au quatrième trimestre 2021, soit deux points de pourcentage de moins qu'au cours des trois mois précédents, selon les dernières données publiées par Eurostat, l'Office communautaire des statistiques.

En revanche, les prix ont enregistré une inflation de 5,9 % en février, soit huit dixièmes de plus que le mois précédent, en raison de la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires, marquant leur plus haut niveau depuis qu'il existe des records historiques.

De même, le taux annuel d'inflation de base des pays ayant adopté l'euro comme monnaie commune, qui résulte de l'exclusion de l'évolution des prix de l'énergie, des aliments frais, de l'alcool et du tabac du calcul, a augmenté de quatre pour atteindre 2,7 %.

En ce qui concerne le chômage, le taux de février de la zone euro, dernier taux disponible, a diminué d'un dixième, à 6,8 %. Dans l'ensemble de l'UE, le chômage s'élevait à 6,2 %, soit également un dixième de moins.

La prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l'agence responsable de la politique monétaire dans la zone euro se tiendra le 9 juin 2022.

(avec des informations du PE)

