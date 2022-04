La Bancada de Juntos pour le Pérou divisée par le changement de nom du groupe parlementaire

Une nouvelle rupture est enregistrée dans la gauche parlementaire, cette fois après une tentative de changement de nom du banc. Dans l'après-midi du 13 avril, une déclaration a publié la décision de changer Juntos pour le Pérou en Cambio Democrático à la suite d'un accord conclu « à la majorité » lors d'une réunion du groupe parlementaire. Cependant, deux des cinq membres du Congrès ont insisté sur leur rejet de la mesure malgré l'accord annoncé sur les réseaux sociaux.

L'un des membres qui ont officialisé leur rejet est la membre du Congrès Isabel Cortez. « Deux espaces politiques ont opté pour la candidature d'une travailleuse de nettoyage : Ensemble pour le Pérou depuis ces années où elle m'a invité à être conseiller et le Nouveau Pérou qui a parié sur moi au numéro 2 sur la liste du Congrès des dernières élections. Grâce à ces espaces, je suis membre du Congrès », a écrit la parlementaire sur son compte Twitter.

Cortez s'est dit contre le changement de nom proposé car il estime que le nom de Nuevo Peru devrait être ajouté, un groupe politique dirigé par Verónika Mendoza avec les Juntos pour le Pérou alliés pour participer aux élections générales de 2021. « Je pense que nous devrions toujours être dus à ceux qui nous ont fait confiance depuis le début et être cohérents donc il y a des différences : nous ne devrons pas toujours un collectif et moi de Juntos por Peru-Nouveau Pérou, ainsi qu'à mes syndicats Sitobur et Sitomun », a-t-il écrit.

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

Selon la déclaration annonçant le changement de nom, la décision est venue parce que « nous sommes confrontés à un moment politique différent, il est donc nécessaire d'adopter un nom conformément à notre engagement politique envers tous les Péruviens. La Democratic Change Bank confirme sa volonté politique de promouvoir et d'exiger le processus de changement que le pays exige, en dénonçant la corruption et en luttant contre les inégalités », indique la publication.

RÉPONSE OFFICIELLE

Le rejet de la députée Cortez a été réciproque par le parlementaire et ministre du Commerce extérieur et du Tourisme, Roberto Sánchez. Tous deux ont signé un communiqué adressé au haut fonctionnaire du Congrès, Hugo Rovira, dans lequel ils reproduisent les paragraphes 1 et 2 de l'article 62 du Règlement intérieur du Congrès. Celles-ci précisent les exigences relatives à la formation d'un groupe parlementaire ou d'un groupe parlementaire spécial s'il n'est pas composé d'un nombre minimum de membres du Congrès.

« Dans ces conditions, notre représentation en tant que membres du Congrès du parti politique Juntos por Peru serait interrompue si le changement de nom demandé était officialisé ». En outre, ils ont souligné que la réglementation du pouvoir législatif ne tient pas compte du type de demande soumise. « Nous vous demandons donc de ne pas traiter la demande soumise par les membres du Congrès en question », c'est-à-dire Ruth Luque, Edgar Reymundo et Sigrid Bazán.

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

Il convient de rappeler une autre des ruptures rendues visibles sur le banc en question. Il y a quelques jours, la députée Bazán a souligné que Junto por Peru ne serait pas un banc allié du gouvernement, malgré le fait que l'un de ses membres occupe le poste de ministre du Commerce extérieur et du Tourisme. Lors d'une conversation avec Epicentro, la députée a souligné que sa distance avec le gouvernement Pedro Castillo est visible depuis des mois. Il convient de noter que Roberto Sánchez n'est pas seulement ministre de ce gouvernement, membre du Congrès de Juntos pour le Pérou, mais également président du parti qui a rejoint Verónika Mendoza pour tenter la présidence de la république lors des élections de 2021.

CONTINUEZ À LIRE