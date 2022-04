Le poulet est-il vivant ou mort ? L'histoire de Pedro Castillo.

Lorsque Pedro Castillo était candidat à la présidence de la République, l'une de ses présentations publiques est devenue assez connue pour une histoire qu'il a racontée. C'était l'histoire d'un garçon portant un poulet et cherchant à tromper son professeur.

Cependant, à cause de la façon dont Castillo l'a dit, cela semblait assez déroutant : « Une fois, un après-midi, il portait un enfant, un poulet sur le dos et le poulet, le professeur ne savait pas ce qu'il portait et a voulu demander au professeur et il a dit, « Je voulais les faire tomber et lui demander s'il était vivant ou mort . »

« S'il était mort, il lui apprendrait le poulet vivant, mais s'il était vivant, désolé, s'il était mort, le garçon, le professeur se rend, l'enfant le livre vivant, mais s'il lui disait qu'il était vivant il tordrait le cou du poulet et lui montrerait le poulet mort », lui a dit le président dans une histoire déroutante.

Il s'agissait en fait d'une histoire qui a pris naissance en Grèce :

Un jour, un adolescent, parlant à un ami, a déclaré :

- Je pense savoir comment tromper le sage. Je vais lui prendre un oiseau que je vais tenir dans sa main, et je lui demanderai s'il est mort ou vivant. S'il dit qu'il est vivant, je le presserai et une fois qu'il sera mort, je le laisserai tomber par terre ; s'il dit qu'il est mort, j'ouvrirai ma main et je le laisserai voler.

Le jeune homme est venu voir le sage et lui a posé la question suivante :

- Sage, est-ce que l'oiseau dans ma main est vivant ou mort ?

Le sage a regardé le jeune homme et a dit :

- Bon sang, la réponse est entre tes mains.

La vérité est que cette histoire est devenue virale. C'est pourquoi l'utilisation de cette histoire dans un concours anglais a attiré l'attention. Il se trouve que l'institut IPCNA a lancé un concours via Facebook où il a invité ses abonnés à écrire un sujet gratuit de 250 à 300 mots et écrit en anglais. Ils l'ont appelé Writing Challenge et cela a généré de nombreuses interactions sur leurs réseaux sociaux.

Ce qui est drôle, c'est que les utilisateurs ont participé au concours avec humour. Beaucoup ont été encouragés à traduire des histoires bien connues en espagnol. L'un d'eux a été encouragé à traduire l'histoire de Castillo :

« Un après-midi, un enfant portait un poulet sur le dos, le poulet que le professeur ne savait pas ce qu'il portait, et il a voulu demander au professeur et lui a dit qu'il voulait lui faire croire et lui a dit, lui demander s'il était vivant ou mort. S'il était mort, il lui montrerait le poulet vivant, mais s'il était vivant, excusez-moi, s'il était mort, si le professeur lui disait que l'enfant était mort, le professeur lui a donné... l'enfant l'a donné vivant, mais s'il lui a dit qu'il était mort, le garçon était vivant. il a tordu le cou du poulet il lui a montré les morts poulet, il ne savait pas quoi faire. Ni lui ni l'enfant n'étaient avec ce piège pour faire le professeur et l'enfant demande à l'enseignant dit professeur professeur me dire que le poulet que j'ai dans les mains est-il vivant ou mort », Comentó. El comentario logró varios likes, pero fue a través de WhatsApp que logró viralizarse.