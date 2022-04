El Dane a révélé que l'incertitude politique augmentait le pessimisme chez les entrepreneurs

La construcción de vivienda seguirá como uno de los sectores con mejores proyecciones para este año ayudado por los subsidios del Gobierno colombiano que incentivan la compra de unidades nuevas. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Le pays est à un peu plus d'un mois de l'élection de son nouveau président. Compte tenu de la situation d'incertitude concernant le vainqueur éventuel des élections, explique Dane, le pessimisme s'est accru chez les hommes d'affaires. Vers mars de cette année, souligne l'entité, l'indicateur de confiance des hommes d'affaires est tombé à 62,7 points par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 0,4 point.

« Cette enquête fournit des indicateurs mis à jour sur : a. l'état des opérations ; b. les canaux affectant les opérations et le personnel employé ; c. les mécanismes d'ajustement mis en œuvre ; d. les attentes concernant la performance de l'économie ; et e. la perception des politiques de soutien et des avantages acceptés par l'entreprise », a expliqué Dane sur l'analyse qu'il a livrée au cours des dernières heures.

Juan Daniel Oviedo, directeur de Dane, a déclaré qu'en fait, c'est le paysage politique qui fait douter les hommes d'affaires de leurs perspectives financières. « Nous voyons que le contexte macroéconomique en termes d'inflation, associé au cycle politique et à l'incertitude du processus électoral, sont les facteurs les plus visibles face à cette baisse de confiance des entreprises », a déclaré Oviedo.

Les résultats de cette étude de Dane révèlent que 97,2 % des entreprises du commerce, de la fabrication, des services et de la construction ont également déclaré une activité normale en février 2022, étant donné qu'elles avaient une valeur exactement la même que le mois précédent. Le commerce, avec 98,4 %, a enregistré le pourcentage le plus élevé d'entreprises ayant des activités normales, tandis que, par contre, le secteur de la construction affichait la plus faible proportion avec 84,3 %. En revanche, 11,6 % des entreprises ont signalé des problèmes d'approvisionnement en intrants pour le mois de février.

Selon Danel, 73,2 % des entreprises ont indiqué qu'en raison de problèmes de disponibilité, elles ont dû interrompre le flux de leurs intrants. Le même problème a été ressenti par 78,3 % pour les entreprises de l'industrie. En outre, 71,2 % des entreprises ont assuré qu'il y avait une augmentation des coûts, dans le secteur de la construction, en particulier, ce pourcentage est passé à 87,4 %.

Selon Fenalco, en revanche, les attentes de 46% des entrepreneurs consultés dans son enquête estiment qu'au cours de l'année, la performance de leurs entreprises continuera de s'améliorer. 37% des entrepreneurs ont assuré que leurs ventes étaient similaires à celles de mars 2021. Les ventes ont diminué de 19 % cette année. Alors que 46 % des entrepreneurs ont des perspectives et un avenir positifs pour leur entreprise, pour 12 %, l'avenir n'a aucun signe d'être positif.

« La hausse générale des prix au cours des derniers mois a contraint les commerçants à réorganiser leurs opérations et à s'efforcer de ne pas transférer tous les dépassements de coûts au consommateur, ce qui suggère que même si le mois de mars présente un bon équilibre, le pic d'inflation pourrait changer la donne au cours des prochains mois », a déclaré Jaime Alberto Cabal, président de Fenalco.

« Malheureusement, l'inflation fait que les chariots des supermarchés sont laissés avec de nombreux produits dans des boîtes que les acheteurs ne peuvent pas emporter car leur budget ne le leur permet pas », a ajouté la Fédération nationale des commerçants à cet égard (Fenalco), dans les résultats publiés dans la revue Bitácora Económica.

Bruce Mac Master, président d'Andi, a déclaré que ce qui est nécessaire dans des moments comme aujourd'hui, c'est « de maintenir la productivité des entreprises pour renforcer et défendre l'emploi. Nous devons continuer à déployer des efforts pour créer un environnement favorable qui permette aux entreprises d'activer toutes les chaînes de valeur. »

