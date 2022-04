C'est l'imitation chilienne que Cristopher Carpentier a faite de Claudia Bahamón

Tout au long des quatre saisons de « MasterChef Celebrity Colombia » (2022) développées jusqu'à présent - le numéro quatre est en ondes - le public colombien a pu constater les bonnes relations entre Claudia Bahamón - qui travaille en tant qu'animatrice de l'émission de télé-réalité gastronomique - et les jurys, les chefs ont Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria et le Chilien Christopher Carpentier.

À tel point qu'ils se sont pris les cheveux, ils ont fait des commentaires plaisantants, ils n'ont même pas eu peur de passer au domaine de l'imitation. Par exemple, pour ces récents épisodes de l'émission de téléréalité, Carpentier a donné une performance particulière de Claudia Bahamón dans l'épisode présenté lundi 11 avril dernier.

Ainsi, compte tenu du fait que la neivana n'a pas pu apparaître dans ce chapitre - qui était un spécial développé uniquement avec les comédiens (anciens et nouveaux concurrents) parce que le concours actuel est en pause pour Pâques - le chef chilien a voulu proposer une version particulière de Bahamón, un peu chilien imitation du présentateur.

Ainsi, avant de qualifier les préparations présentées et ainsi de suite, Christopher Carpentier s'est permis d'être vu avec une perruque blonde, ton des cheveux du mannequin également. Face à ce scénario, plusieurs comédiens de ce chapitre spécial ne pouvaient que rire et faire des commentaires amusants.

À son tour, le chef chilien a commencé sa performance, assez comique et faisant allusion à la manière douce et amicale dont le présentateur interagit avec les concurrents. Aussi, à partir de ses réseaux sociaux, Carpentier a posté une vidéo de son look et a écrit à ce sujet : « Claudia Bahamón tremble, je me prépare à présenter sur 'MasterChef Celebrity Colombia', que pensez-vous du nouveau look ? »

Ces personnages comiques étaient un mélange de concurrents issus des différents épisodes « célébrités » de la série de télé-réalité gastronomique. Ainsi, ils ont fait une apparition dans ce chapitre particulier : « Rogelio Pataquiva » (personnage joué par Hassam/saison 2019), Freddy Beltrán (saison 2021), El Mindo (saison 2019), Juanda Caribe (saison 2019), Piter Albeiro (vainqueur de « MasterChef Celebrity Colombia 2018), Pamela Ospina et Chicho Arias, les deux derniers jouaient actuellement en tant que participants à la saison 2022.

En termes de réglage, l'émission de téléréalité occupe généralement la cinquième ou la sixième place dans les dix meilleures productions avec un score de la plus haute pertinence. Pour cette fois, les deux premières places sont allées à Caracol Televisión pour le compte de « Arelys Henao : chanson pour ne pas pleurer » (biovela qui s'est terminée ce mercredi 13 avril) et « Desafío The Box ».

Pour des raisons de programmation, « Desafío » et « MasterChef » partagent l'heure de diffusion à huit heures du soir depuis leurs chaînes respectives : Caracol Televisión et RCN, respectivement.

Au départ, cet épisode actuel de l'émission de télé-réalité gastronomique était présenté au public du lundi au vendredi, mais plus tard, il a également étendu sa diffusion aux week-ends, c'est-à-dire que le public peut regarder le programme du dimanche au dimanche.

