Ce sont les mesures de prévention les plus efficaces contre l'avancement d'Ómicron BA.2

La sous-variante BA.2 d'Ómicron maintient près de 20 millions de personnes isolées en Chine, et les infections augmentent dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis.

Des preuves scientifiques indiquent que BA.2 est encore plus contagieux que la variante originale Ómicron et que, comme ses prédécesseurs, il se propage par contact direct avec des personnes infectées et se transmet par voie aérienne.

Les sprays que les gens expulsent lorsqu'ils parlent, toussent ou éternuent restent la principale voie de contagion. En outre, les aérosols laissés sur les surfaces peuvent jouer un rôle plus important dans la transmission du SARS-CoV-2. Ainsi, une personne qui toussait sur sa main puis touche une poignée de porte peut y laisser le virus et le transmettre à celui qui frappe à cette porte plus tard et met sa main sur sa bouche ou son nez.

Alors que la plupart des pays lèvent les restrictions de mouvement et que l'utilisation de masques n'est plus obligatoire dans les espaces publics fermés, les spécialistes insistent pour que leur utilisation soit maintenue, en particulier contre une variante aussi contagieuse que BA.2.

1- La ventilation est très importante

Le risque de transmission extérieure est exponentiellement inférieur à celui de transmission intérieure, et un espace bien ventilé et moins encombré présente également un risque beaucoup plus faible qu'un endroit où les personnes sont entassées dans un espace non ventilé.

Selon Leana Wen, médecin urgentiste et professeur de politique et de gestion de la santé à la Milken Institute School of Public Health de l'Université George Washington, « les surfaces jouent un rôle moins important que la transmission des aérosols, mais il est toujours recommandé de bien se laver les mains ou d'utiliser un désinfectant pour les mains si vous serrez la main de personnes et que vous touchez des surfaces fréquemment utilisées. Cela permettra de réduire non seulement la transmission de ce coronavirus, mais également celle d'autres agents pathogènes respiratoires et gastro-intestinaux. »

« Nous disposons également de plus d'outils qu'en 2020 », a souligné l'expert. Nous avons des vaccins et des rappels qui protègent très bien contre les maladies graves et réduisent également le risque d'infection grave à la COVID-19 . En outre, passer un test avant de rencontrer d'autres personnes permet de savoir s'il y a des personnes asymptomatiques qui devraient éviter d'assister à la réunion. Il s'agit d'une autre mesure préventive essentielle à laquelle nous avons désormais accès. »

2- Masques : quand oui et quand non

Pour Wen, « le risque est cumulatif ». En ce sens, selon elle, « certaines choses qui sont moins risquées ou de plus grande valeur peuvent être refaites, mais prenez tout de même quelques précautions ».

Il a illustré : « Si vous travaillez dans un bureau qui a une bonne ventilation et qui est bien espacé, et qui nécessite une preuve de vaccination, vous pouvez envisager de ne pas porter de masque dans cet environnement ». Et il a insisté sur le fait que si un masque est utilisé, que ce soit un N95 ou un équivalent, qui sont ceux qui offrent une meilleure chance de protection contre la sous-variante BA.2 hautement contagieuse.

3- Risque dans les espaces ouverts

Selon le spécialiste, « le risque de transmission extérieure de la sous-variante BA.2 est très faible, au point qu'il est pratiquement inexistant. Les rassemblements sociaux en plein air sont très sûrs et le risque est certainement inférieur à celui d'un environnement intérieur équivalent. »

À cet égard, il a souligné : « Je ne pense pas que les gens devraient porter des masques à l'extérieur, mais il peut y avoir des situations où quelqu'un est extrêmement vulnérable, par exemple, un patient atteint d'un cancer qui reçoit une chimiothérapie, et veut être plus prudent. Dans ce cas, vous devriez vous sentir libre de porter un masque lorsque vous êtes à l'extérieur et dans des environnements plus fréquentés. »

4- Comment agir à l'intérieur

À ce stade, Wen a énuméré trois aspects : premièrement, quel est le risque de COVID-19 dans cette communauté. « Si la région se trouve dans une zone orange ou à haut risque, selon les mesures des CDC, un masque doit être porté à l'intérieur. S'il est vert ou jaune, ou si le risque est faible ou moyen, vous pouvez choisir de ne pas le faire, selon les deux autres facteurs. »

Le deuxième facteur à prendre en compte, selon le spécialiste, est la situation médicale de chaque personne et la situation des autres à la maison. « Si en général la personne est en bonne santé et complètement vaccinée et avec les renforts à jour, sa probabilité de souffrir d'une maladie grave due au COVID est très faible », a-t-il expliqué. Cela est différent si vous êtes immunodéprimé ou si vous vivez avec une personne plus âgée atteinte de plusieurs maladies. Il est conseillé d'avoir un seuil de précaution plus élevé en fonction de la situation médicale de votre famille. »

Troisièmement, il est essentiel pour elle de déterminer à quel point il est important pour tout le monde de continuer à éviter la COVID-19. « Bien sûr, aucun d'entre nous ne veut être infecté par le coronavirus, et personne ne devrait essayer de l'être. Mais certaines personnes veulent l'éviter à tout prix et d'autres acceptent que si elles partent en voyage, reprennent des fêtes, dînent dans des restaurants et font d'autres activités avant la pandémie, elles seront exposées à un certain niveau de risque. C'est une décision personnelle qui va varier d'une personne à l'autre », a-t-il déclaré dans une interview à CNN.

5- N'arrêtez pas de vous faire vacciner, en réponse à tout

Alors qu'Ómicron était généralement légèrement plus efficace que les autres variants pour provoquer des infections chez les personnes nouvellement vaccinées, les vaccins offrent toujours une protection substantielle contre les infections et une très forte protection contre les maladies graves. Les doses de rappel rendent la protection encore plus robuste. Et encore une fois, BA.2 ne semble rien changer à cela : des chercheurs britanniques ont récemment découvert que les vaccins étaient également efficaces contre les deux sous-variants d'Ómicron.

La variante d'Omicron a également beaucoup mieux croisé que d'autres variantes l'immunité naturelle acquise à la suite d'infections antérieures, ce qui a conduit à craindre que BA.2 puisse faire cela aux personnes qui ont contracté BA.1 dans la vague d'Omicron. Bien que de telles réinfections aient été signalées, elles étaient jusqu'à présent extrêmement rares, même dans les pays où la BA.2 est désormais répandue.

