Avec le licenciement de Marcelo Michel Leaño, huit techniciens ont été licenciés dans le Clausura 2022

Fotografía de archivo donde aparecen Miguel Herrera (d) entrenador de Tigres de UANL y Marcelo Michel (i) entrenador de Chivas de Guadalajara. EFE/Miguel Sierra

Le conseil d'administration de Chivas Guadalajara a annoncé que Marcelo Michel Leaño ne continuerait pas en tant que stratège de l'équipe première après les mauvais résultats. Ainsi, avec quatre dates au calendrier à jouer, huit entraîneurs ont été séparés de leurs fonctions lors du développement du Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

Dans la matinée du jeudi 14 avril, le club rojiblanco a annoncé dans un communiqué que Leaño avait quitté la direction technique (on suppose qu'il continuera dans l'établissement dans les catégories inférieures). « Après les résultats malheureux de l'équipe au tournoi Clausura 2022, nous signalons que la détermination a été prise de conclure le processus Marcelo », indique le communiqué de presse.

Ainsi, pour la huitième fois du semestre, un club annonce le départ de son entraîneur. Tout cela pour ne pas avoir répondu aux attentes et aux objectifs. Les personnes impliquées jusqu'à présent sont : Marcelo Méndez, Pablo Guede, Leonardo Ramos, Pedro Caixinha, Javier Aguirre, Santiago Solari, Beñat San José et le dernier à rejoindre, Michel Leaño.

Foto de archivo de Santiago Solari durante un entrenamiento con América. Estadio BBVA, Monterrey, México. 27 de octubre de 2021. REUTERS/Jorge Mendoza REUTERS

L'Uruguayen a été le premier à être retiré d'un club de la Liga MX en 2022. Il a perdu son poste à l'Atlético de San Luis seulement lors de la troisième journée avec trois défaites consécutives et zéro point. À sa place est venu le Brésilien André Jardine, qui a l'équipe à la huitième place du tableau avec 17 points.

Un week-end plus tard, Necaxa était la deuxième équipe à changer de technicien. L'Argentin Pablo Guede a été renvoyé de l'équipe hydrocálido après avoir perdu trois buts contre un contre Pachuca lors de la quatrième journée (son score était de trois défaites et une victoire). Jaime Lozano est l'entraîneur actuel.

Le même jour, les Queretaro White Roosters ont également cessé leur directeur technique. Avec deux nuls et deux défaites, l'Uruguayen Leonardo Ramos a été renvoyé. Hernán Cristante est actuellement responsable du poste.

Pablo Guede (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

Avant le septième jour de la Clausura 2022, le Portugais a été retiré du banc de Santos Laguna. La mauvaise décision du tournoi local, associée à l'élimination en Ligue des Champions de la Concacaf en étaient les raisons. Le Mexicain Eduardo Fentanes est l'actuel entraîneur des Warriors.

Le fait d'être éliminé prématurément en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et de s'incliner face à Puebla et à l'Atlético de San Luis en championnat (dates six et sept) a coûté sa place à Vasco Aguirre. Dans son remplacement est venu Victor Manuel Vucetich, un entraîneur avec une grande histoire dans le club.

Peut-être le cas le plus médiatique du tournoi à ce jour. L'Argentin Santiago Solari a placé les Aguilas del América en bas du classement dans une épreuve qui lui a coûté d'être retiré de l'institution après avoir égalisé pour un score contre Querétaro lors de la huitième journée. Fernando Ortiz a été nommé entraîneur intérimaire, mais depuis, il est resté en poste.

Javier Aguirre se convirtió en entrenador del Mallorca en España luego de ser despedido de Monterrey. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

Le jour même où Indiecito Solari a été licencié, le conseil d'administration de Mazatlan a fait de même avec Beñat San José. Cinq défaites, un match nul et deux victoires ont été les raisons de leur séparation. Celui qui occupe actuellement le banc est Gabriel Caballero.

