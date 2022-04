Au moins quatre morts et 10 blessés après le bombardement russe dans la région de Kharkiv

Au moins quatre morts et dix blessés par des bombardements dans la région de Kharkiv mercredi, selon les autorités ukrainiennes sur le compte officiel Telegram de l'administration régionale de la ville.

« Le 13 avril 2022, l'armée russe a tiré sur des bâtiments résidentiels dans le district de Nemyshlianskyi à Kharkiv. Trois personnes ont été tuées dans l'attentat. Quatre civils ont été blessés, le plus jeune, âgé de 17 ans et le plus âgé, 75 ans », a déclaré son chef militaire, Oleg Sinegubov.

Plus tard, Sinegubov a rapporté que les troupes russes avaient lancé plusieurs attaques contre Kharkiv dans le district de Severnaya Saltovka, confirmant les quatre civils tués et dix blessés, ainsi que les dommages causés aux bâtiments résidentiels et aux biens personnels des civils.

En outre, l'agence de presse Unian a rapporté que plus de 100 civils avaient déjà été tués dans la région nord-est de Sumy, selon le chef de l'administration militaire de la région, Dimitro Zhivitsky, qui a confirmé que de nombreux corps avaient les mains liées et portaient des signes de tortures ou blessures par balle à la tête.

Un proyectil ruso impacta en una zona residencial próxima al aeropuerto de Kharkiv

À cet égard, Zhivitsky a assuré qu'il y avait un grand nombre de blessés dans les hôpitaux et a indiqué qu'ils avaient dépassé « des colonnes avec des milliers de véhicules blindés russes qui ont tiré sur tout ce qui les entourait, y compris les personnes âgées et les enfants ».

En revanche, dans une autre partie du pays, l'administration d'État de la ville de Kiev comptait près de 10 000 personnes déplacées, la plupart venant de régions telles que Irpin, Bucha ou Gostomel (3 978 personnes), tandis que quelque 1 500 civils seraient originaires de Tchernigov.

Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, les deux tiers de la population sont revenus, bien que les transports en commun restent fermés. De plus, dans le district de Vyshhorod, le couvre-feu sera en vigueur tous les jours de 20 heures à 6 heures du matin (heure locale) jusqu'au 18 avril. »

Une autre région touchée par les combats est Kherson, où il y a au moins 106 colonies sans électricité et où il y a un manque de nourriture, de médicaments et d'autres produits de première nécessité, comme l'a rapporté la commissaire du Parlement ukrainien aux droits de l'homme, Lyudmila Denisova, sur son profil Facebook officiel.

« L'autre jour, les occupants ont pris un centre humanitaire à Kherson, organisé pour aider les citoyens et les institutions médicales de la région. Les racistes ont confisqué des médicaments, des aliments pour bébés et des couches », a-t-il souligné.

En outre, il a précisé qu'au moins 137 personnes, dont quatre journalistes, sont des otages de militaires russes, et a souligné que « les occupants » ont bloqué la plupart des canaux d'information ukrainiens et diffusent de fausses informations par le biais des médias.

Denisova a également rapporté sur son profil Facebook officiel que des civils ukrainiens ont rapporté l'existence « d'un analogue » de la prison d'Izolyatsia à Donetsk, où des prisonniers étaient torturés.

(Avec des informations d'Europa Press)

