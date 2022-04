640 000 passagers quitteront le terminal de transport de Bogotá pendant la semaine de Pâques

Usuarios de la terminal de transporte terrestre se protegen con tapabocas como medida de prevención contra el coronavirus, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Le ministère de la Mobilité a indiqué qu'environ 640 000 passagers partiront du terminal de transport de Bogotá pendant la célébration de Pâques, principalement vers les départements de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, Tolima, Valle del Cauca, ainsi que vers certaines destinations de la côte atlantique.

Par rapport à 2021, cette mobilisation représente une augmentation de 95 % du nombre de passagers et de 12 % des véhicules. De plus, les passagers devraient être mobilisés par au moins 67 000 passagers entre mercredi et jeudi.

Il convient de noter que le terminal de transport de Bogotá applique un protocole de biosécurité strict lors de l'entrée dans les terminaux, pendant le séjour et l'embarquement des véhicules, qui comprend des lavabos et des distributeurs de gel, des caméras thermographiques pour le contrôle de la capacité et une signalisation pour respecter la distanciation sociale.

À son tour, le Secrétariat, dans le cadre du plan d'action qui sera en vigueur aux sorties et aux entrées de Bogotá pendant la célébration de Pâques, a indiqué qu'il s'attendait à ce que, au cours de ces jours, environ 764 644 véhicules quittent Bogota, soit un chiffre supérieur de 1,8% à celui enregistré en 2021, où il y avait 751 094 véhicules véhicules, alors qu'en 2019, ils étaient immatriculés 898 376 chars, le chiffre est réduit de 14,8%.

À cet égard, l'entité a indiqué qu'elle bénéficierait du soutien des membres de la gestion des routes et du groupe de guides du secrétariat de la mobilité, ainsi que d'un total de 70 grues entre le mercredi 13 et le dimanche 17.

Pour sa part, la police nationale, par l'intermédiaire de la section de transit et de transport de Bogotá, a organisé près de 1 000 personnels en uniforme pour les principaux couloirs routiers entrant et sortant de la ville, plus de 30 points de contrôle fixes, ainsi que 5 téléphones portables qui effectueront des tâches de surveillance et de contrôle.

Des tâches de sécurité, de mobilité et de prévention des accidents seront effectuées à ces points, de sorte que plus de 20 capteurs d'alcool, 14 radars et unités mobiles de lutte contre la criminalité ont été mis en place. La surveillance des entrées et des sorties de la ville, des vitesses moyennes et des volumes de véhicules sera effectuée depuis le Centre de gestion du trafic (CGT) de Bogotá.

À partir de là, 14 couloirs prioritaires seront surveillés. Certains d'entre eux sont la North Highway, Highway Sur, Carrera Seventh et Avenida Boyacá. La route menant au Llano, la route de La Calera et la route de Choachí seront également surveillées.

Le Secrétariat à la mobilité a demandé que les recommandations suivantes soient prises en compte pour le voyage de week-end :

-Vérifier l'état technique et mécanique du véhicule, mettre à jour le kit route et la documentation du véhicule.

-Assurez-vous que tous les occupants du véhicule portent correctement leur ceinture de sécurité.

-Planifiez votre itinéraire et utilisez des applications telles que Waze pour consulter le meilleur itinéraire vers votre destination. C'est un bon moyen de conduire en toute sécurité et de prévenir tout type d'imprévu.

-Vérifiez l'état des routes. C'est un moyen d'assurer un voyage en toute sécurité et en douceur. Pour en savoir plus, consultez le compte Twitter de l'Institut national des routes (Invías) @numeral767.

-Évitez les manœuvres risquées telles que les dépassements ou le transit sur des routes ou des directions non autorisées.

N'oubliez pas : Avant de conduire, évitez d'utiliser des substances alcooliques, psychoactives ou des médicaments susceptibles d'affecter la capacité d'attention. En cas de conduite en état d'ébriété, cela entraîne l'imposition de sanctions financières, l'immobilisation du véhicule et même la suspension du permis.

L'entité a souligné aux voyageurs que l'entrée à Bogotá le dernier jour du week-end de Pâques (dimanche 17 avril) était soumise à des restrictions de midi à 20 heures. Entre midi et 16 h, seuls les véhicules avec des plaques d'immatriculation paires et de 16 h à 20 h, les véhicules avec des plaques d'immatriculation impaires seront autorisés à entrer.

