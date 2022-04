12 ans après l'attaque de Salvador Cabañas, il y a un nouveau chapitre dans l'affaire

L'arrestation de Francisco José N, alias el Contador, par des éléments du bureau du procureur général, a fait le cas de Salvador Cabañas ajoute un chapitre supplémentaire. Le détenu est directement lié à l'attaque que l'ancien footballeur des Aguilas de América a subie en 2010 lorsqu'il avait été abattu d'une balle dans la tête par arme à feu.

Avec le principal responsable des événements en prison, José Jorge Balderas Garza ou simplement le JJ purge une Peine de 20 ans dans le pénitencier mexicain après avoir presque mortellement agressé l'ancien attaquant et star de l'équipe nationale paraguayenne. Le Contador est accusé (entre autres crimes tels que le trafic de drogue) d'être complice de Balderas Garza dans les événements survenus au Bar Bar il y a plus de dix ans.

Tôt le matin du 25 janvier 2010, un événement effrayant a été dévoilé pour le football national et international. Salvador Cabañas, à l'époque l'une des figures américaines de la Liga MX et du Paraguay en Amérique du Sud, a reçu une balle dans la tête. L'événement a choqué le pays en raison de la gravité des événements.

José Jorge Balderas Garza “El JJ”, acusado de haber disparado en contra del futbolista paraguayo Salvador Cabañas en una discoteca (Foto: Cuartoscuro)

Après 5 h du matin et après s'être disputé avec JJ dans les toilettes de l'établissement du Bar Bar, l'homme d'affaires a dégainé une arme à feu et l'a tirée contre le footballeur de l'époque. Les employés locaux ont prévenu les autorités et Chava a été transporté d'urgence des urgences vers un hôpital du sud de Mexico.

Les premières heures, le diagnostic est resté réservé, mais au fil des jours, il a été révélé que l'état de santé de Cabañas était délicat mais stable. Dans le même temps, avec une image de plus en plus claire de leur survie, les médecins ne savaient toujours pas quelles en seraient les conséquences.

Après un long processus de récupération, en plus du miracle de survivre à une balle dans la tête, Cabañas a été confirmé comme n'ayant pas eu de conséquences particulièrement graves sur sa santé. Plus d'une décennie après l'attaque, Chava a des capacités physiques et mentales presque normales.

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM

Dans un entretien avec Infobae il y a environ deux ans, l'ancien footballeur donne du crédit pour ce qu'il a vécu à Jésus-Christ, dont il est un fidèle croyant. Il affirme que pendant la semaine où il a été dans le coma, il a pu visiter le ciel, mais qu'il a été renvoyé sur Terre pour continuer sa vie et aider plus de personnes.

« Je marchais parmi les nuages. Je me rappelle être allée dans un jardin et m'être baladée. Dans la dernière partie, je suis tombé sur Jésus-Christ. Il a touché mon front avec un de ses doigts où j'ai été abattu. Il a baissé la main pour toucher mon épaule gauche et m'a dit : 'Vous avez un long chemin à parcourir pour être ici. Retournez sur Terre pour aider ceux qui sont le plus dans le besoin à cause du pouvoir que je vais vous accorder. » Il m'a donné une autre chance et a réalisé que ce n'était pas mon heure. Après avoir passé une semaine dans le coma, je me suis réveillé sain et sauf à l'hôpital », a-t-il raconté pour ce média.

Salvador Cabañas con a indumentaria de América en la temporada 2021. (Foto: Twitter/@MelinaVelez14)

Dans les dernières déclarations publiques connues de Chava, Chava a réitéré qu'il n'avait aucun sentiment négatif envers son agresseur ou son complice. Lorsque sa carrière de footballeur a atteint le plus haut niveau, il a été brusquement et définitivement interrompu par ce qui s'est passé au Bar Bar.

« À l'intérieur, je vais très bien, je suis en paix, ils m'ont donné une autre chance. Je n'ai jamais rien regretté parce que je soutiens toujours les gens dont ils ont besoin, pour prendre de l'avance, et rester en vie, c'est ce qui compte pour moi », a-t-il dit.

