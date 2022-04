Le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du Département d'État des États-Unis a publié le rapport annuel sur les différentes pratiques en matière de droits de l'homme en 2021, couvrant une grande partie des pays, parmi les pays étudiés par le pays des États-Unis, est la Colombie, dans ce cas, l'administration de Joe Biden a livré un dossier qui met en lumière différentes dynamiques concernant le respect des droits de l'homme en Colombie, tant pour les autorités que pour les civils, révélant un panorama inquiétant.

Ce rapport met clairement en évidence différents aspects qui mettent également en évidence l'appartenance de l'État à différents égards, car ils soulignent que le gouvernement national a entendu différents appels à l'attention qui visent à mettre en évidence la protection des droits de l'homme, en outre, il met en évidence les la participation de différents secteurs pouvant être considérés comme une opposition dans le pays, en revanche, en ce qui concerne le panorama des leaders sociaux, la participation de l'Unité de protection est également considérée comme une sauvegarde de leur vie dans le contexte belliqueux du pays.

Ce dossier souligne que le gouvernement national a été réceptif à l'intervention des organisations internationales pour les violations des droits de l'homme et, de même, l'imposition de sanctions gouvernementales face à des procédures de corruption susceptibles d'affecter le développement normal de la politique colombienne a a été noté, il a également critiqué le cas du Ministère des TIC, concernant la perte d'argent destinée à la connexion de centres peuplés.

Dans l'intervalle, nous nous sommes félicités de la gestion effectuée en ce qui concerne les permis temporaires pour la population migrante vénézuélienne, qui, en août 2021, comptait environ 1,7 million de personnes. En plus des avantages gouvernementaux qui leur sont favorables, soulignant le système de protection temporaire qui s'étend jusqu'à 10 ans.

Le document du Département d'État a signalé aux forces de sécurité diverses situations illégitimes dans leurs actions. À leur tour, elles ont souligné la violation des droits de la population par des groupes armés qui ont eu recours au recrutement et à d'autres dynamiques de guerre. d'importantes questions relatives aux droits comprenaient des informations crédibles concernant : des homicides illégaux ou arbitraires ; des actes de torture et des détentions arbitraires par les forces de sécurité gouvernementales et des groupes armés ; des viols et des sévices infligés à des

Dans le contexte de la grève nationale de l'année dernière, les plaintes contre les autorités étaient évidentes, bien que le gouvernement national ait accordé la priorité à certains cas, beaucoup d'entre eux n'ont pas acquis la pertinence nécessaire. À ce sujet, il a été souligné : « Les membres de l'armée et de la police accusés de torture étaient généralement jugées par des tribunaux civils plutôt que par des tribunaux militaires. Des ONG, dont Human Rights Watch, ont indiqué que des manifestants avaient été battus et agressés sexuellement par la police lors de manifestations nationales d'avril à juin. »

Parmi les arrestations liées par les autorités lors de manifestations civiles, beaucoup ont été considérées comme arbitraires par différentes organisations de défense des droits humains, à cet égard, il a été assuré : « D'autres ONG ont fourni des estimations plus élevées d'arrestations arbitraires, signalant plus de 2 000 cas d'arrestations arbitraires, illégales détention ou privation illégale de liberté commises dans le cadre de manifestations nationales ».

La question des faux positifs a également pris de l'ampleur, qui a également été le protagoniste de l'affaire dans laquelle l'armée aurait exécuté plusieurs civils à Putumayo la semaine dernière. Dans ce cas, le rapport mettait en évidence les allégations reçues et évoquait l'attentat à la bombe de mars de l'année précédente au cours duquel plusieurs mineurs avaient été tués. À ce sujet, le dossier indiquait : « L'armée a été accusée de certains meurtres, dont certains, selon des responsables militaires, étaient des « erreurs militaires ». Dans d'autres cas, des responsables militaires ont déclaré qu'ils croyaient qu'un individu se battait pour le compte d'un groupe armé, tandis que des membres de la communauté ont déclaré que la victime n'était pas un combattant. Le 2 mars, l'armée a bombardé un site de dissidents des FARC à Guaviare et a signalé la mort de 13 dissidents des FARC. »

À leur tour, les ONG, la presse et la population civile ont signalé à l'État diverses menaces ou harcèlements au cours de la saison des manifestations, à leur tour, le muscle publicitaire que le gouvernement national a utilisé pour mettre en avant dans les médias a été mis en évidence, notant que « les ONG et les journalistes ont dénoncé une augmentation des harcèlement et menaces de la part de représentants de l'État, y compris des policiers, lors de la couverture des manifestations dans tout le pays. La violence et le harcèlement, ainsi que la criminalisation de la diffamation, ont entravé la liberté de la presse, et le gouvernement a fréquemment influencé la presse, en partie grâce à ses importants budgets publicitaires. »

Ce rapport a également mis en évidence les interférences que les civils ont eues dans leur connexion Internet, car à de nombreuses reprises la présence d'inhibiteurs de réseau a été signalée restreignant l'accès total à certains réseaux de communication. Dans le même temps, des questions sont soulevées au sujet de l'escalade de la violence à l'encontre des leaders sociaux et des populations autochtones qui ont été touchées par la criminalité au cours des derniers mois.

CONTINUEZ À LIRE :