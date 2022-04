Voici la bande-annonce officielle de « The Kardashians », avec des confessions révélatrices des membres de la famille. (Hulu/Star Plus)

La fin de Keeping Up with the Kardashians a marqué le début d'une nouvelle ère pour la famille Kardashian/Jenner. Sous le titre de The Kardashians, les célébrités Kim, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie et Kris marquent leur retour à télévision pour la première fois dans un format exclusif d'un service de streaming. La plateforme américaine Hulu accueillera cette nouvelle émission de téléréalité et, en Amérique latine, les épisodes seront visibles via Star+.

En juin 2021, le petit écran avait dit « au revoir » au clan familial, mais peu de temps après, il a été annoncé que presque tous les membres du programme original reviendraient pour continuer à raconter des détails sur leur vie personnelle et professionnelle. Cependant, on sait que les choses ont beaucoup changé dans la vie de ces influenceurs et entrepreneurs en quelques mois seulement.

Le drame Kim, Pete et Kanye et plus encore que ce que nous verrons dans The Kardashians

Kim Kardashian a demandé le divorce du rappeur et ancien candidat à la présidentielle Kanye West face à l'irréparable crise du mariage qui menaçait la stabilité de sa famille. À la suite de leur séparation, la mondaine a commencé de manière inattendue à sortir avec l"acteur et comédien Pete Davidson . La relation a été confirmée par des photographies des deux ensemble, ce qui ne convenait pas au chanteur et il a lancé une série d'attaques contre son partenaire actuel avec des messages controversés sur son profil Instagram.

D"autre part, Kourtney Kardashian vit le meilleur moment de sa vie après avoir commencé une relation amoureuse avec le batteur Travis Barker ; et Khloe Kardashian reste célibataire après avoir rompu avec le basketteur Tristan Thompson (père de sa fille) Vrai), face au scandale d'une prétendue infidélité. Du côté des Jenners, Kyle attend son deuxième bébé, résultat de sa relation avec Travis Scott et sa sœur aînée, Kendall, est toujours ferme dans sa décision de ne pas avoir d'enfants pour continuer à réussir sa carrière de mannequin.

Kris Jenner, la matriarche de la famille, accompagnera également à nouveau ses filles dans cette production de téléréalité et se chargera de partager quelques secrets d'elles, comme le bonheur de Kim depuis qu'elle a repris sa vie amoureuse avec Davidson et laissé le passé avec West derrière elle. Cette fois, Caitlyn Jenner ne participera pas à la série télé-réalité.

Quand cela arrivera-t-il à Star+ ?

Les Kardashians feront leurs débuts le 14 avril dans le catalogue Hulu pour les États-Unis États, et Star+ pour l'Amérique latine . Les premiers épisodes devraient être publiés initialement, le reste de la saison étant divisé en sorties hebdomadaires pour les deux plateformes numériques.

