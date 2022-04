Sunedu offre une autre année de fonctionnement aux universités non agréées

La Surintendance nationale de l'enseignement supérieur (Sunedu) a ordonné que les universités et les écoles supérieures auxquelles a refusé la licence, qu'ils ont la période de résiliation expirée et qu'ils n'ont pas atteint un la prolongation de leur cessation d'activité, peuvent maintenir leur activité dans un délai maximum d'un an.

Selon la résolution 030-2022-SUNEDU/CD du Conseil directeur, publiée ce mardi dans le journal officiel El Peruano, pour que cette extension ait lieu, les universités et les écoles dont la licence a été refusée doivent informer Sunedu de l'inscription de leurs étudiants et des accords qu'ils ont conclus avec d'autres universités pour procéder aux transferts.

Le surintendant de Sunedu, Oswaldo Zegarra, s'est entretenu avec le RPP et a déclaré que la mesure proposée implique que les universités, dont le délai de fermeture n'est que de 2 à 3 mois, peuvent continuer à fournir leurs services éducatifs pendant un an maximum. La raison qu'il mentionne est d'aider les étudiants qui sont sur le point de terminer leurs études afin qu'ils puissent terminer leurs études et pour ceux qui ont été touchés par la pandémie.

« Pour nous, l'objectif supérieur de l'étudiant est la chose fondamentale, quelles que soient les institutions. Sunedu, dans le cadre d'un processus de rationalité, pense que nous devons y faire face. Plus de huit mille étudiants bénéficient de cette mesure », a déclaré Zegarra.

Foto: Minedu

RESTERA VALABLE

Zegarra a précisé que les jeunes diplômés de ces universités avec des licences expirées n'auront aucun problème à obtenir leurs diplômes universitaires une fois leurs études terminées.

« Dans le plan de fin d'emploi, une fois qu'elle ferme son activité académique, l'université est obligée, dans les 24 mois, de délivrer ses diplômes universitaires afin que les jeunes puissent terminer leurs thèses et leurs projets de travail. Tout cela est surveillé et, s'ils ne respectent pas ces conditions, ils entrent dans le cadre de procédures administratives sanctionnant des amendes. Malheureusement, il faut que ce soit ainsi, nous ne pouvons pas couper cette possibilité (les jeunes) », a-t-il prévenu.

UNIVERSITÉS AUTONOM

Au fil des ans, le Congrès de la République a créé plusieurs projets de loi en faveur des universités non agréées au Pérou. Dans le même ordre d'idées, en février de cette année, la loi a été approuvée qui propose de rétablir l'autonomie et l'institutionnalité des universités péruviennes, grâce à la modification du conseil d'administration de Sunedu.

Fin mars, le vote a de nouveau eu lieu sur cette mesure, la députée du parti violet, Flor Pablo, ayant demandé que le premier vote soit reconsidéré, mais il a été refusé par une majorité du parlement. Actuellement, le conseil d'administration de Sunedu serait composé de deux représentants d'universités publiques, l'un d'universités privées, un de Concytec, un de Sineace, un de Minedu et un autre du Conseil des doyens des associations professionnelles du Pérou.

Il est également établi que le surintendant de Sunedu sera élu parmi ses membres représentatifs. Les représentants des universités qui composent le conseil d'administration seront élus lors d'un appel national par les recteurs des universités, la durée de l'appel à candidatures étant dans les deux cas de 30 jours ouvrables.

La règle approuvée précise également que les membres de ce conseil sont élus pour un mandat de trois ans et qu'il n'y a pas de réélection.

