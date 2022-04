Le 11 avril dernier, le jour où le débat et le vote sur la réforme énergétique auraient pu avoir lieu en séance plénière, a suscité de nombreuses controverses, non seulement en raison du report de la session pour dimanche prochain, mais en raison d'une situation particulière.

Grâce aux réseaux sociaux, un moment est devenu viral lorsqu'un sujet lié aux entrepreneurs internationaux dans le secteur de l'énergie a dû être retiré de la Chambre des députés parce qu'il n'était pas législateur et parce que, ont-ils accusé, avoir un rôle de « lobbyiste » dans cette importante réunion.

Paolo Salerno, membre de la société énergétique Enel Group, a été désigné comme coordinateur du Comité de l'énergie de la Chambre de commerce italienne au Mexique. Il était assis à côté de la députée du Parti de la révolution démocratique (PRD), Edna Díaz, une situation qui a été dénoncée par certains membres du banc du Mouvement de régénération nationale (Morena).

Avec une mallette à la main et un badge de visite accroché autour de son cou, il est sorti dans les couloirs de la chambre basse, pendant qu'il a dit quelques mots à la membre du parti jaune et les autres membres de Morena et ses alliés ont applaudi son retrait.

Cette situation a donné lieu à des commentaires interminables contre Salerne et Díaz, qu'ils ont appelés « vendre des homelands », car, selon eux, le seul but de ce sujet était de privilégier les entreprises privées pour qu'elles génèrent plus d'argent, plutôt que de bénéficier aux citoyens consommateurs d'énergie.

Pour cette raison, Sergio Gutiérrez Luna, président du conseil d'administration de la Chambre des députés et membre du groupe parlementaire Morena, a appelé tous les partis politiques à ne pas présenter de personnes en dehors des locaux.

« À la suite de l'incident d'hier... cette présidence lance un appel attentif à tous les groupes parlementaires, députés et députés en général, à promouvoir la discipline parlementaire et à s'abstenir d'introduire la salle des sessions et les espaces de l'enceinte où les organes de la Chambre exercent leurs fonctions délibératives », lu dans le document officiel.

Toutes les personnes visées par la section IX du paragraphe 1 de l'article 6 du Règlement de la Chambre des députés sont celles à qui il est interdit d'entrer dans les espaces exposés par Gutiérrez Luna, « en particulier lorsque ces personnes ont un intérêt direct dans le sujet de la discussion ».

Enfin, le président du conseil a rappelé que toutes les personnes qui exercent la fonction de lobbyiste, et qui sont dûment inscrites au registre, ont l'obligation de s'adresser à elles conformément aux lois de la chambre basse, faute de quoi elles pourraient avoir droit à des sanctions allant de la désaffiliation à empêchant leur accès aux installations.

Le règlement intérieur définit cette pratique comme toute activité exercée devant un député, un député, un organe ou une autorité, individuellement ou dans leur ensemble, pour obtenir une résolution ou un accord favorable aux intérêts de ses propres parties ou de tiers.

Selon le ministère de l'Intérieur (Segob), le lobbying ou le lobbying - son nom en anglais - peut être compris comme un « processus planifié de communication de contenu principalement informatif, dans le cadre des relations publiques, de l'entreprise, du groupe de pression ou de l'organisation avec le public autorités ».

En d'autres termes, ce sont des personnes qui sont l'intermédiaire entre le pouvoir politique et les principales parties prenantes des discussions législatives et ce ne sont pas toujours des entités ayant des intérêts économiques, puisqu'elles peuvent également être des représentants des affaires populaires.

