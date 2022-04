Rodrigo González dit que Florcita Polo profite de son drame familial

Ils ne l'ont pas toléré ! Rodrigo González et Gigi Mitre ont été bouleversés d'apprendre que Florcita Polo a commenté dans une autre émission de télévision qu'elle se sentait harcelée par les chambres Amor y Fuego, qui la suivent pour connaître son opinion sur le l'infidélité présumée de son mari toujours, Néstor Villanueva.

Selon les animateurs de télévision, la fille de Susy Diaz ne se dérange pas de marcher dans différentes chaînes pour parler de son drame familial, mais lorsqu'un reporter de son émission s'approche d'elle, elle joue l'offense.

De même, la populaire « Peluchín » a souligné que Florcita Polo se retrouverait facturée avec le scandale dans lequel Néstor Villanueva a joué, puisque pour qu'elle assiste à d'autres programmes de télévision, elle facture une somme d'argent importante.

« Pourquoi se victimise-t-il maintenant, pourquoi ne parle-t-il pas devant nos caméras, pourquoi ne lui avons-nous pas offert un bonus entre les deux ? ce qui est ce qu'elle a l'habitude de faire (...) elle fait la tournée de victimisation , la tournée de la pitié. Elle sort en faisant tout son discours (discours) en tant que nouvelle conseillère », a commenté Rodrigo.

L'animatrice d'Amor y Fuego a également détaillé qu'ils font la même chose que les autres médias, cherchant à ce qu'elle mène une interview ; cependant, la seule différence qui existe entre eux est que le magazine Willax Television ne lui offre pas de paiement entre les deux.

« (Vous nous dites des harceleurs) pour être restés dehors et vous avoir demandé la même chose qu'ils ne vous demandent qu'avec un paiement entre les deux ? Je ne comprends pas, quand y a-t-il de l'argent en jeu, est-ce que cela n'est pas considéré comme du harcèlement et quand je ne vous paie pas, c'est du harcèlement ? Nous ne croyons pas votre visage de 'Je deviens la vierge du peuple' », a-t-il ajouté.

De son côté Gigi Mitre a demandé à Florcita d'arrêter de les traiter de harceleurs, parce que ce qu'ils font est un travail et ils n'ont commis aucun crime. « Nous vous connaissons, nous savons comment vous travaillez... ne nous traitez pas de harceleurs parce que c'est un crime, ne commençons pas parce que vous perdez », a-t-il ajouté.

Pour conclure, Rodrigo González a souligné que grâce à l'ampay qu'ils ont fait à Néstor Villanueva, différents médias l'ont contactée et elle a pu promouvoir ses robes. « Si vous n'êtes pas assez avec la distribution qui est là, ne nous signez pas de brutes », a-t-il ajouté.

Rodrigo González a déchaîné toute son indignation contre Florcita Polo parce qu'il a déclaré qu'elle se sentait harcelée par les caméras Amor y Fuego.

FLORCITA SE PLAINT DE LA PRESSE

Florcita Polo sur le plateau de l'América Hoy pour parler de sa séparation d'avec Néstor Villanueva. La prétentieuse Susy Diaz a clairement indiqué que ce serait la dernière fois qu'elle en parlerait et a demandé à la presse d'arrêter de la chercher afin qu'elle puisse continuer à parler de son mari toujours.

« Tout cela est très compliqué pour moi, j'ai fui de laisser mes enfants à l'école ; cependant, je dois continuer à travailler, continuer à avancer, mais c'est déjà trop, beaucoup de presse me cherche. Je respecte leur travail dans la presse et tout, mais ils doivent également respecter le silence d'une personne lorsqu'elle ne se sent pas bien », a déclaré Flor Polo Díaz.

CONTINUEZ À LIRE :