Rencontrez Joaquín Torres, le Péruvien qui a remporté la médaille d'argent au championnat panaméricain

Ces dernières années, les sports individuels et de contact ont également apporté une grande joie aux Péruviens qui remportent des médailles, ce qui nous rend fiers lorsqu'ils montent sur le podium, avec le glorieux drapeau blanc-rouge, Joaquín Torres, combattant du jiu-jitsu, n'a pas fait exception, depuis qu'il a remporté la médaille d'argent à la Panaméricaine brésilienne Championnat de Jiujitsu.

Pendant quatre ans, il a quitté son confort à Lima et a fait ses valises pour s'installer à Miami, aux États-Unis, et chercher à se faire un nom dans le jiu-jitsu. Pour cette raison, Infobae l'a appelé pour nous raconter sa success story.

Félicitations, nous avons découvert ce que vous avez remporté la médaille d'argent dans un jiujitsu panaméricain, quelle était la force de la compétition ?

J'étais à la Pan American de l'IBJJF (Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien) à Orlando, en Floride. J'ai eu 4 combats difficiles, au cours desquels j'en ai gagné 3, et j'ai perdu la finale contre un rival brésilien.

Depuis combien de temps pratiquez-vous cet art martial ?

Je pratique le jiu-jitsu brésilien depuis près de 11 ans. J'ai déménagé à Miami il y a 4 ans pour m'entraîner et concourir au plus haut niveau. Ici, j'ai obtenu de très bons résultats dans de nombreuses compétitions et j'ai été diplômé de la ceinture noire par mon professeur Roberto Cyborg Abreu en 2019.

Pourquoi avez-vous décidé de pratiquer ce sport ?

J'ai commencé le jiu-jitsu en 2010, après avoir participé à des compétitions de MMA pendant quelques années. J'ai également fait de la boxe, et je dois dire que le Jiu-Jitsu est l'art martial le plus complet et le plus efficace de tous. En plus de vous enseigner l'autodéfense, cela vous aide beaucoup à la concentration, à la concentration et à la discipline.

À quelles prochaines compétitions allez-vous affronter ?

Le 15 mai, je me battrai à Chicago. Normalement, j'essaie de concourir une fois par mois pour ne pas rater un battement. Ensuite, il devrait disputer 2 ou 3 tournois de plus avant la Coupe du monde qui se tiendra en septembre à Las Vegas, Nevada.

Quelles ont été les réalisations les plus importantes dans ce sport ?

La réalisation la plus importante a sans aucun doute été l'American National of 2020. Ce fut un tournoi difficile et difficile. J'ai remporté la médaille d'or dans la catégorie des super-lourds (jusqu'à 100,5 kg), étant donné que je pèse 90 kg, mais j'aime ça et je me sens plus à l'aise de me battre avec des personnes plus grandes que moi. Ensuite, la Pan American d'il y a quelques jours a également été une réalisation très précieuse.

Alors, tu aimes toujours pratiquer des sports de contact ?

Oui, comme je l'ai dit, j'ai commencé très jeune. À l'âge de 16 ans avec le MMA, et après avoir participé à des compétitions, je suis passé au Jiu-Jitsu. J'ai toujours été une personne compétitive et disciplinée. Le Jiu-Jitsu m'a donné plus de discipline et de valeurs, ce qui est important pour chaque personne. C'est pourquoi on dit que le Jiu-Jitsu est le seul sport familial.

Qui admirez-vous ?

Il admirait de nombreux athlètes, mais la personne qui m'a donné le plus d'exemple et d'aide était mon professeur Roberto Cyborg Abreu. Pour le fait qu'il continue de se battre à l'âge de 41 ans au plus haut niveau. Il a remporté la médaille d'or dans la panaméricaine il y a quelques jours dans la catégorie ultra-lourde. Depuis que j'ai déménagé à Miami, le Jiu-Jitsu m'a donné de nombreuses opportunités et m'a ouvert les portes à de nombreuses personnes. J'ai l'intention de continuer à laisser un exemple de persévérance et de persévérance pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. J'ai deux jeunes frères et ils suivent mon chemin.

Y a-t-il une différence de niveau de jiujitsu entre les États-Unis et le Pérou ?

Je dis toujours que les puissances latino-américaines, en plus du Brésil évident, sont le Pérou, l'Équateur et l'Argentine. Nous avons du sang guerrier, difficile à vaincre. Pas seulement dans ce sport.

À Miami, et aux États-Unis en général, il y a les meilleurs, le simple fait que je m'entraînais à FightSports m'a donné une touche et un niveau incroyables, ce que j'aurais difficilement pu atteindre au Pérou. Sur le tatami, nous avons un minimum de 20 ceintures noires par entraînement.

Pourquoi avez-vous décidé d'émigrer à Miami ?

J'avais le plan depuis que j'ai fini l'université. J'ai étudié le marketing à UPC, et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai vendu ma voiture, et avec quelques économies, j'ai déménagé à Miami. Comme je l'ai déjà mentionné, les opportunités, le niveau de formation et les compétences sont les meilleurs ici aux États-Unis. Dieu merci, j'ai pu obtenir un visa d'athlète, puis la résidence (greencard).

Un message pour les jeunes qui désirent pratiquer le jiujitsu ?

Quand j'avais 5 ans, j'ai eu un accident de voiture et j'ai eu un fémur fracturé. Je risquais de devenir boiteux et paraplégique. Dieu merci, ils ont mis un clou dans ma jambe et l'os puis ont soudé deux opérations. Je n'ai aucun problème pour l'instant. Comme je le dis toujours, seuls ceux qui ne prennent pas de risques ont perdu. Si je n'avais pas décidé de venir vivre à Miami, je ne serais peut-être pas sur la bonne voie pour réaliser mes rêves. C'est pourquoi je dis toujours que vous devez abandonner la peur, les excuses, les excuses, les excuses et rechercher ce qui vous rend heureux.

