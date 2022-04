Pedro Castillo assure que le travail sans corruption stimulera le développement du pays

Pedro Castillo a participé à la cérémonie de lancement du début des opérations de la nouvelle raffinerie de Talara (NRT) dans le district de Pariñas, province de Talara, Piura. Depuis le nord du pays, le chef de l'État a donné un message sur l'importance de travailler ensemble pour sortir de la crise que traverse le Pérou.

Il a également affirmé qu'un travail honnête, exempt de corruption et avec la force de la population, permettra de promouvoir le développement du Pérou , malgré les temps difficiles vécus par la pandémie et le contexte international.

« C'est un exemple pour le Pérou et le monde entier que le pays joue équitablement, avec des personnes comme vous qui disent être présentes lorsque le pays en a besoin, c'est important et nous sommes ici pour reconnaître leur travail », a déclaré le chef de l'État, soulignant le travail effectué à la raffinerie de Talara.

« Malgré les moments de crise que traverse le Pérou en raison de la pandémie, de la situation économique et du problème conflictuel que nous connaissons au niveau international, c'est vous, les jeunes travailleurs, vous êtes ici pour mettre votre poitrine pour le pays. Sans vous, le Pérou ne marche pas », a ajouté le président Castillo en s'adressant aux travailleurs.

Outre son discours, le président Castillo Terrones a également assuré que ce moment marque un précédent important pour l'économie du pays.

« Le début de l'essai du démarrage progressif et progressif de la nouvelle raffinerie de Talara est une étape fondamentale pour le Pérou, car c'est l'un des projets d'infrastructure les plus importants qui nous permettra de produire des carburants répondant à des normes environnementales élevées pour le bénéfice de tous », a-t-il déclaré dit.

Petroperú

« En ce sens, tous les efforts pour étendre la capacité de traitement et de distribution du carburant sont toujours en faveur de l'économie des Péruviens, en particulier des plus vulnérables », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Humberto Campodónico, président de Petroperú, a déclaré qu'il s'agissait d'un événement historique, puisque l'industrie pétrolière du nord était relancée et que cela permettrait de générer une synergie avec tous les intermédiaires du secteur des hydrocarbures.

« Cette nouvelle usine fait passer la capacité de raffinage de carburant de Talara de 65 000 à 95 000 barils par jour de pétrole et est financée par les revenus propres de l'entreprise et n'utilise pas les fonds du Trésor », a-t-il dit.

En ce qui concerne les prix du carburant, Campodónico a précisé quelques heures avant le début de la cérémonie que la raffinerie de Talara autoriserait des marges bénéficiaires par baril comprises entre 9 et 11 dollars américains, soit presque le triple de ce qui avait été généré auparavant.

« Grâce à cette capacité, nos prix seront plus compétitifs et nous aurons ces prix sur le marché, qui constitueront une référence pour tout le monde, y compris La Pampilla et d'autres entreprises importatrices de carburant. Nous connaissons cela sous le nom de valeur de l'usine, qui va diminuer », a déclaré le responsable.

Le ministère de l'Énergie et des Mines (Minem) a déclaré que la NRT dispose de la nouvelle technologie appelée flexicoking , qui convertira les intrants de faible valeur économique en produits de grande valeur tels que l'essence et le diesel de la meilleure qualité possible et respectueux de l'environnement.

Nueva Refinería de Talara | Foto: Ministerio de Energía y Minas

En outre, sa capacité de traitement est presque 50% supérieure à celle de l'usine précédente, puisqu'elle peut traiter 95 000 barils de pétrole par jour.

Les techniciens de Minem ont expliqué que la NRT préservera et améliorera la qualité de l'air en produisant des carburants contenant moins de 50 parties par million (ppm) de soufre et, après un an d'exploitation, des carburants Euro VI, contenant moins de 10 ppm de soufre, la norme de qualité de carburant la plus élevée actuellement au monde. (Avec des informations supplémentaires d'Andina).

