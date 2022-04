MML : ce sont les 5 restaurants du centre-ville de Lima qui ont été fermés pour cause de malsalubrité et de danger

Dans le cadre des actions menées pour la Semaine Sainte dans le centre historique, le La municipalité de Lima a fermé cinq restaurants qui fonctionnaient dans des conditions insalubres et ne respectaient pas les règles de sécurité.

Rappelons que les aliments avariés peuvent être porteurs de maladies graves telles que : l'hépatite, la salmonelle ou les infections de l'estomac.

C'est pourquoi le personnel de l'inspection, de la santé et de la gestion des risques de catastrophe a inspecté ces entreprises, qui proposaient du cebiche parmi leurs plats principaux, et a détecté la présence de cafards et d'excréments de rongeurs, ainsi que des fruits en état de décomposition, parmi les aliments préparés pour la consommation par clients.

Les magasins sanctionnés pour ne pas avoir des conditions d'hygiène optimales sont Big Brothers, Cordon Blue, El Rincón de Olaya et Ellen's House. Pendant ce temps, les locaux sous le nom commercial Hellen's House ont été fermés parce qu'il n'y avait pas de mesures de sécurité adéquates en place.

Pour ces infractions graves, le maire a engagé une procédure administrative de sanction contre ces entreprises et a infligé une amende de 2 UIT (unité fiscale), équivalant à 9 200 S/O. En outre, il a ordonné sa fermeture jusqu'à ce que le comportement contrevenant soit régularisé.

La municipalité de Lima exhorte les propriétaires de ces établissements à se conformer aux normes de santé et de sécurité établies, afin d'éviter des sanctions. En outre, il a annoncé que ces opérations se poursuivraient pendant la Semaine Sainte.

LA MUNICIPALITÉ DE LIMA COLLECTE 450 TONNES DE DÉCHETS SOLIDES

Afin de garder les rues propres, sûres et de récupérer les espaces publics, la municipalité de Lima a géré une campagne de collecte à laquelle ont également participé les districts de La Victoria et El Agustino.

Dans un communiqué, la municipalité de Lima a informé la communauté que 450 tonnes de déchets solides avaient été collectées après des opérations interdistricts au cours du mois de mars, dans le Cercado de Lima dans le cadre des actions visant à libérer les espaces publics de la capitale.

La commune métropolitaine a expliqué dans ce document qu'un total de 453,5 tonnes de déchets solides avaient été collectées après neuf jours de collecte dans les différentes zones du district, telles que Nicolás Ayllón, Aviación, 28 de Julio, Grau et Pacasmayo avenues, ainsi que les avenues Huancavelica, Huarochirí, Ascope, Acomayo, Garcia Villón, Cárcamo, Junín et Manuel Telleria.

Dans ces espaces, 30 employés de la maison municipale ont collecté du bois, des meubles, des chaises, des tables, du carton, des plastiques, des déchets de construction, entre autres.

Nombre de ces actions ont été menées grâce à la gestion et à la coordination avec les municipalités des districts de La Victoria et El Agustino, alignées sur les objectifs de développement durable.

Recolección de materiales sólidos para recuperar principales avenidas del centro de Lima.

Des chargeuses compactes, des chariots latéraux, des bennes basculantes, un camion-citerne et un camion compact ont été utilisés pour effectuer les travaux. En outre, le personnel responsable a correctement utilisé l'équipement de protection, notamment des gants, une barboteuse, un casque, un masque ou un masque et des chaussures de sécurité.

Face à cela, les habitants de ces districts étaient favorables aux mesures prises par la municipalité, car ces déchets entraînaient la présence de rongeurs et les gens en profitaient pour laisser des ordures aux coins des principales avenues. C'est pourquoi ils ont soutenu l'action et demandé que ce travail soit également en conjonction avec les sérénades pour protéger les rues de la croissance des vols et des agressions.

